the most watched egg (EGG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00020556 $ 0,00020556 $ 0,00020556 24 sa Düşük $ 0,0012292 $ 0,0012292 $ 0,0012292 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00020556$ 0,00020556 $ 0,00020556 24 sa Yüksek $ 0,0012292$ 0,0012292 $ 0,0012292 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0012292$ 0,0012292 $ 0,0012292 En Düşük Fiyat $ 0,00020556$ 0,00020556 $ 0,00020556 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%19,85 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%64,85 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

the most watched egg (EGG) canlı fiyatı $0,00027346. EGG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00020556 ve en yüksek $ 0,0012292 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EGG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0012292, en düşük fiyatı ise $ 0,00020556 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EGG son bir saatte -%19,85 değişim gösterdi, 24 saatte -%64,85 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

the most watched egg (EGG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 271,11K$ 271,11K $ 271,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 271,11K$ 271,11K $ 271,11K Dolaşım Arzı 989,97M 989,97M 989,97M Toplam Arz 989.972.214,553289 989.972.214,553289 989.972.214,553289

Şu anki the most watched egg piyasa değeri $ 271,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EGG arzı 989,97M olup, toplam arzı 989972214.553289. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 271,11K.