the most watched egg Fiyatı (EGG)

1 EGG / USD Canlı Fiyatı:

$0,00028737
-%63,001D
the most watched egg (EGG) Canlı Fiyat Grafiği
the most watched egg (EGG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00020556
24 sa Düşük
$ 0,0012292
24 sa Yüksek

$ 0,00020556
$ 0,0012292
$ 0,0012292
$ 0,00020556
-%19,85

-%64,85

--

--

the most watched egg (EGG) canlı fiyatı $0,00027346. EGG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00020556 ve en yüksek $ 0,0012292 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EGG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0012292, en düşük fiyatı ise $ 0,00020556 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EGG son bir saatte -%19,85 değişim gösterdi, 24 saatte -%64,85 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

the most watched egg (EGG) Piyasa Bilgileri

$ 271,11K
--
$ 271,11K
989,97M
989.972.214,553289
Şu anki the most watched egg piyasa değeri $ 271,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EGG arzı 989,97M olup, toplam arzı 989972214.553289. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 271,11K.

the most watched egg (EGG) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, the most watched egg / USD fiyat değişimi, $ -0,000504609289409059.
Son 30 gün içerisinde, the most watched egg / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, the most watched egg / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, the most watched egg / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000504609289409059-%64,85
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

the most watched egg (EGG) Nedir?

After an Egg on Instagram broke the world record for being the most liked post on Instagram, this $EGG is trying to be the most watched Egg on earth. Watch it live on http://pump.fun now. The stream will be going on 24/7.

the most watched egg (EGG) Kaynağı

Resmi Websitesi

the most watched egg Fiyat Tahmini (USD)

the most watched egg (EGG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? the most watched egg (EGG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak the most watched egg için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

the most watched egg fiyat tahminini hemen kontrol edin!

EGG Varlığından Yerel Para Birimlerine

the most watched egg (EGG) Token Ekonomisi

the most watched egg (EGG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EGG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: the most watched egg (EGG) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü the most watched egg (EGG) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı EGG fiyatı, 0,00027346 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
EGG / USD güncel fiyatı nedir?
EGG / USD güncel fiyatı $ 0,00027346. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
the most watched egg varlığının piyasa değeri nedir?
EGG piyasa değeri $ 271,11K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki EGG arzı nedir?
Dolaşımdaki EGG arzı, 989,97M USD.
EGG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
EGG, ATH fiyatı olan 0,0012292 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük EGG fiyatı (ATL) nedir?
EGG, ATL fiyatı olan 0,00020556 USD değerine düştü.
EGG işlem hacmi nedir?
EGG için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
EGG bu yıl daha da yükselir mi?
EGG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için EGG fiyat tahminine göz atın.
