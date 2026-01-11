THORChain Yield (TCY) Fiyat Tahmini (USD)

THORChain Yield fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 THORChain Yield Fiyat Tahmini (USD) 2026 için THORChain Yield (TCY) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, THORChain Yield %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,136742 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için THORChain Yield (TCY) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, THORChain Yield %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,143579 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için THORChain Yield (TCY) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, TCY varlığının 2028 yılında $ 0,150758 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için THORChain Yield (TCY) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, TCY varlığının 2029 yılında $ 0,158295 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için THORChain Yield (TCY) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, TCY varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,166210 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için THORChain Yield (TCY) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında THORChain Yield fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,270739 seviyesine ulaşabilir. 2050 için THORChain Yield (TCY) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında THORChain Yield fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,441006 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,136742 %0,00

2027 $ 0,143579 %5,00

2028 $ 0,150758 %10,25

2029 $ 0,158295 %15,76

2030 $ 0,166210 %21,55

2031 $ 0,174521 %27,63

2032 $ 0,183247 %34,01

2033 $ 0,192409 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,202030 %47,75

2035 $ 0,212131 %55,13

2036 $ 0,222738 %62,89

2037 $ 0,233875 %71,03

2038 $ 0,245568 %79,59

2039 $ 0,257847 %88,56

2040 $ 0,270739 %97,99

2050 $ 0,441006 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli THORChain Yield Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,136742 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,136760 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,136873 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,137303 %0,41 Bugün için THORChain Yield (TCY) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde TCY için öngörülen fiyat 0,136742$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için THORChain Yield (TCY) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak TCY için yapılan fiyat tahmini 0,136760$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için THORChain Yield (TCY) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, TCY için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,136873$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük THORChain Yield (TCY) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında TCY için öngörülen fiyat 0,137303$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut THORChain Yield Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 28,70M$ 28,70M $ 28,70M Dolaşım Arzı 210,00M 210,00M 210,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son TCY fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki TCY arzı 210,00M olup, toplam piyasa değeri $ 28,70M şeklindedir. Canlı TCY Fiyatını Görüntüle

THORChain Yield Fiyat Geçmişi THORChain Yield canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki THORChain Yield fiyatı 0,136742 USD'dir. Dolaşımdaki THORChain Yield(TCY) arzı 210,00M TCY olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 28.696.398$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %2,53 $ 0,003373 $ 0,137015 $ 0,132191

7 Gün %3,62 $ 0,004951 $ 0,144782 $ 0,113360

30 Gün %16,19 $ 0,022141 $ 0,144782 $ 0,113360 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, THORChain Yield fiyat hareketi 0,003373$ oldu ve %2,53 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, THORChain Yield en yüksek 0,144782$ ve en düşük 0,113360$ fiyatından işlem gördü ve %3,62 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, TCY için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, THORChain Yield, %16,19 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,022141$ oldu. Bu durum, TCY için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

THORChain Yield (TCY) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? THORChain Yield Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak TCY için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, THORChain Yield için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen TCY fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının THORChain Yield fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, TCY varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): TCY için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak THORChain Yield için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

TCY Fiyat Tahmini Neden Önemli?

TCY Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

