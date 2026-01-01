Bugünkü THORChain Yield Fiyatı

Bugünkü THORChain Yield (TCY) fiyatı $ 0,142074 olup, son 24 saatte % 4,70 değişim gösterdi. Mevcut TCY / USD dönüşüm oranı TCY başına $ 0,142074 şeklindedir.

THORChain Yield, şu anda piyasa değeri açısından $ 29.835.516 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 210,00M TCY şeklindedir. Son 24 saat içinde TCY, $ 0,135466 (en düşük) ile $ 0,144241 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,342106 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,08814 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TCY, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde +%5,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

THORChain Yield (TCY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,84M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,84M Dolaşım Arzı 210,00M Toplam Arz 210.000.000,0

