2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Touch Grass fiyat tahminlerini alın. TOUCHGRASS fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Touch Grass fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Touch Grass 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Touch Grass (TOUCHGRASS) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Touch Grass, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000101 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Touch Grass (TOUCHGRASS) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Touch Grass, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000107 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Touch Grass (TOUCHGRASS) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, TOUCHGRASS için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000112 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Touch Grass (TOUCHGRASS) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, TOUCHGRASS için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000118 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Touch Grass (TOUCHGRASS) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TOUCHGRASS için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000123 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Touch Grass (TOUCHGRASS) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TOUCHGRASS için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000130 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Touch Grass (TOUCHGRASS) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Touch Grass fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000212 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Touch Grass (TOUCHGRASS) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Touch Grass fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000345 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,000101 %0,00

Mevcut Touch Grass Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 100,64K$ 100,64K $ 100,64K Dolaşım Arzı 987,01M 987,01M 987,01M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son TOUCHGRASS fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki TOUCHGRASS arzı 987,01M olup, toplam piyasa değeri $ 100,64K şeklindedir. Canlı TOUCHGRASS Fiyatını Görüntüle

Touch Grass Fiyat Geçmişi Touch Grass canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Touch Grass fiyatı 0,000101 USD'dir. Dolaşımdaki Touch Grass(TOUCHGRASS) arzı 987,01M TOUCHGRASS olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 100.643$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %6,37 $ 0 $ 0,000101 $ 0,000095

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000101 $ 0,000096

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000101 $ 0,000096 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Touch Grass fiyat hareketi 0$ oldu ve %6,37 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Touch Grass en yüksek 0,000101$ ve en düşük 0,000096$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, TOUCHGRASS için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Touch Grass, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, TOUCHGRASS için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Touch Grass (TOUCHGRASS) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Touch Grass Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak TOUCHGRASS için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Touch Grass için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen TOUCHGRASS fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Touch Grass fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, TOUCHGRASS varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): TOUCHGRASS için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Touch Grass için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

TOUCHGRASS Fiyat Tahmini Neden Önemli?

TOUCHGRASS Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

