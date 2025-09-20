Touch Grass (TOUCHGRASS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00009554 $ 0,00009554 $ 0,00009554 24 sa Düşük $ 0,00010198 $ 0,00010198 $ 0,00010198 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00009554$ 0,00009554 $ 0,00009554 24 sa Yüksek $ 0,00010198$ 0,00010198 $ 0,00010198 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00010186$ 0,00010186 $ 0,00010186 En Düşük Fiyat $ 0,00009554$ 0,00009554 $ 0,00009554 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%6,37 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Touch Grass (TOUCHGRASS) canlı fiyatı $0,00010198. TOUCHGRASS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009554 ve en yüksek $ 0,00010198 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TOUCHGRASS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00010186, en düşük fiyatı ise $ 0,00009554 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TOUCHGRASS son bir saatte +%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,37 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Touch Grass (TOUCHGRASS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 100,64K$ 100,64K $ 100,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 100,64K$ 100,64K $ 100,64K Dolaşım Arzı 987,01M 987,01M 987,01M Toplam Arz 987.006.105,301216 987.006.105,301216 987.006.105,301216

Şu anki Touch Grass piyasa değeri $ 100,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TOUCHGRASS arzı 987,01M olup, toplam arzı 987006105.301216. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 100,64K.