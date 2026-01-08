TSHOT Token (TSHOT) Fiyat Tahmini (USD)

TSHOT Token fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 TSHOT Token Fiyat Tahmini (USD) 2026 için TSHOT Token (TSHOT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, TSHOT Token %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,158019 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için TSHOT Token (TSHOT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, TSHOT Token %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,165919 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için TSHOT Token (TSHOT) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, TSHOT varlığının 2028 yılında $ 0,174215 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için TSHOT Token (TSHOT) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, TSHOT varlığının 2029 yılında $ 0,182926 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için TSHOT Token (TSHOT) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, TSHOT varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,192073 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için TSHOT Token (TSHOT) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında TSHOT Token fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,312866 seviyesine ulaşabilir. 2050 için TSHOT Token (TSHOT) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında TSHOT Token fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,509627 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,158019 %0,00

Mevcut TSHOT Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 18,66K$ 18,66K $ 18,66K Dolaşım Arzı 118,10K 118,10K 118,10K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son TSHOT fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki TSHOT arzı 118,10K olup, toplam piyasa değeri $ 18,66K şeklindedir. Canlı TSHOT Fiyatını Görüntüle

TSHOT Token Fiyat Geçmişi TSHOT Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki TSHOT Token fiyatı 0,158019 USD'dir. Dolaşımdaki TSHOT Token(TSHOT) arzı 118,10K TSHOT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 18.661,42$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %3,38 $ 0,005162 $ 0,165035 $ 0,149802

7 Gün -%14,81 $ -0,023414 $ 0,254236 $ 0,121333

30 Gün -%36,88 $ -0,058280 $ 0,254236 $ 0,121333 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, TSHOT Token fiyat hareketi 0,005162$ oldu ve %3,38 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, TSHOT Token en yüksek 0,254236$ ve en düşük 0,121333$ fiyatından işlem gördü ve -%14,81 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, TSHOT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, TSHOT Token, -%36,88 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,058280$ oldu. Bu durum, TSHOT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

TSHOT Token (TSHOT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? TSHOT Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak TSHOT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, TSHOT Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen TSHOT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının TSHOT Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, TSHOT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): TSHOT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak TSHOT Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

TSHOT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

TSHOT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

