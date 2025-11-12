Bugünkü TSHOT Token Fiyatı

Bugünkü TSHOT Token (TSHOT) fiyatı $ 0,336761 olup, son 24 saatte % 1,53 değişim gösterdi. Mevcut TSHOT / USD dönüşüm oranı TSHOT başına $ 0,336761 şeklindedir.

TSHOT Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.968 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 97,97K TSHOT şeklindedir. Son 24 saat içinde TSHOT, $ 0,329374 (en düşük) ile $ 0,34874 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,371057 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,280551 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TSHOT, son bir saatte +%0,25 ve son 7 günde +%8,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TSHOT Token (TSHOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,97K$ 32,97K $ 32,97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 54,42K$ 54,42K $ 54,42K Dolaşım Arzı 97,97K 97,97K 97,97K Toplam Arz 161.700,9987094714 161.700,9987094714 161.700,9987094714

Şu anki TSHOT Token piyasa değeri $ 32,97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TSHOT arzı 97,97K olup, toplam arzı 161700.9987094714. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 54,42K.