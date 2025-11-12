BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği
Bugünkü canlı TSHOT Token fiyatı 0,336761 USD. TSHOT piyasa değeri ise 32.968 USD. TSHOT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı TSHOT Token fiyatı 0,336761 USD. TSHOT piyasa değeri ise 32.968 USD. TSHOT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

TSHOT Hakkında Daha Fazla Bilgi

TSHOT Fiyat Bilgileri

TSHOT Nedir

TSHOT Resmi Websitesi

TSHOT Token Ekonomisi

TSHOT Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

TSHOT Token Logosu

TSHOT Token Fiyatı (TSHOT)

Listelenmedi

1 TSHOT / USD Canlı Fiyatı:

$0,336761
$0,336761$0,336761
-%1,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
TSHOT Token (TSHOT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:30:20 (UTC+8)

Bugünkü TSHOT Token Fiyatı

Bugünkü TSHOT Token (TSHOT) fiyatı $ 0,336761 olup, son 24 saatte % 1,53 değişim gösterdi. Mevcut TSHOT / USD dönüşüm oranı TSHOT başına $ 0,336761 şeklindedir.

TSHOT Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.968 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 97,97K TSHOT şeklindedir. Son 24 saat içinde TSHOT, $ 0,329374 (en düşük) ile $ 0,34874 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,371057 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,280551 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TSHOT, son bir saatte +%0,25 ve son 7 günde +%8,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TSHOT Token (TSHOT) Piyasa Bilgileri

$ 32,97K
$ 32,97K$ 32,97K

--
----

$ 54,42K
$ 54,42K$ 54,42K

97,97K
97,97K 97,97K

161.700,9987094714
161.700,9987094714 161.700,9987094714

Şu anki TSHOT Token piyasa değeri $ 32,97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TSHOT arzı 97,97K olup, toplam arzı 161700.9987094714. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 54,42K.

TSHOT Token Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,329374
$ 0,329374$ 0,329374
24 sa Düşük
$ 0,34874
$ 0,34874$ 0,34874
24 sa Yüksek

$ 0,329374
$ 0,329374$ 0,329374

$ 0,34874
$ 0,34874$ 0,34874

$ 0,371057
$ 0,371057$ 0,371057

$ 0,280551
$ 0,280551$ 0,280551

+%0,25

-%1,52

+%8,11

+%8,11

TSHOT Token (TSHOT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, TSHOT Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0052154200511107.
Son 30 gün içerisinde, TSHOT Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TSHOT Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TSHOT Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0052154200511107-%1,52
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

TSHOT Token için Fiyat Tahmini

2030 için TSHOT Token (TSHOT) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TSHOT için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için TSHOT Token (TSHOT) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında TSHOT Token fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
TSHOT Token varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? TSHOT Token Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, TSHOT varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

TSHOT Token (TSHOT) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: TSHOT Token Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 TSHOT Token ne kadar olacak?
TSHOT Token yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --$, 2030 yılına kadar --$ ve 2035 yılına kadar --$ ve 2040 yılına kadar --$ değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel TSHOT Token fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:30:20 (UTC+8)

TSHOT Token (TSHOT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-11 01:50:49Sektör Haberleri
Son 7 Günün Genel Blok Zinciri Aktivite Sıralaması: Solana Lider Konumunu Koruyor
11-10 22:54:23Sektör Haberleri
CoinShares: Geçen Hafta Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinden 1,17 Milyar Dolarlık Net Çıkış
11-10 19:50:05Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 29'a Yükseldi, Piyasa "Aşırı Korku"dan "Korku"ya Geçiş Yaptı
11-10 15:27:00Para Birimi Politikası
ABD Senatosu'ndaki "hükümet kapanma kararı" üzerine yapılan usul oylaması geçti
11-08 07:05:00Sektör Haberleri
"Klasik" Altcoinler Geniş Çapta Yükseliyor, Depolama ve Gizlilik Sektörü Tokenları Bağımsız Piyasa Eğilimleri Gösteriyor
11-07 21:26:04Sektör Haberleri
Muhtemelen birden fazla proje çöküşünden etkilenerek, ağ genelindeki toplam borç verme protokolü TVL'si neredeyse 12 milyar $ düştü

TSHOT Token Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Juventus

Juventus

JUV

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

ARCS

ARCS

ARX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

BALL3

BALL3

BCOIN

$0,000000
$0,000000$0,000000

%0,00

MecoFun

MecoFun

MECO

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Allora

Allora

ALLO

$0,4668
$0,4668$0,4668

+%55,60

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Ant Token

Ant Token

ANTY

$0,000011789
$0,000011789$0,000011789

+%985,54

Adix

Adix

ADIX

$0,0006082
$0,0006082$0,0006082

+%204,10

DGGO

DGGO

DGGO

$0,000000000203
$0,000000000203$0,000000000203

+%138,82

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0,00023
$0,00023$0,00023

+%76,92

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0,000001263
$0,000001263$0,000001263

+%57,87

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.