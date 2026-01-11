MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / USP Yield Optimized Stablecoin (USP) /

USP Yield Optimized Stablecoin (USP) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için USP Yield Optimized Stablecoin fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, USP varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

USP Yield Optimized Stablecoin fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 USP Yield Optimized Stablecoin Fiyat Tahmini (USD) 2026 için USP Yield Optimized Stablecoin (USP) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, USP Yield Optimized Stablecoin %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1,055 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için USP Yield Optimized Stablecoin (USP) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, USP Yield Optimized Stablecoin %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 1,1077 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için USP Yield Optimized Stablecoin (USP) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, USP varlığının 2028 yılında $ 1,1631 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için USP Yield Optimized Stablecoin (USP) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, USP varlığının 2029 yılında $ 1,2212 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için USP Yield Optimized Stablecoin (USP) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, USP varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 1,2823 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için USP Yield Optimized Stablecoin (USP) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında USP Yield Optimized Stablecoin fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2,0888 seviyesine ulaşabilir. 2050 için USP Yield Optimized Stablecoin (USP) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında USP Yield Optimized Stablecoin fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,4024 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 1,055 %0,00

2027 $ 1,1077 %5,00

2028 $ 1,1631 %10,25

2029 $ 1,2212 %15,76

2030 $ 1,2823 %21,55

2031 $ 1,3464 %27,63

2032 $ 1,4138 %34,01

2033 $ 1,4844 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 1,5587 %47,75

2035 $ 1,6366 %55,13

2036 $ 1,7184 %62,89

2037 $ 1,8044 %71,03

2038 $ 1,8946 %79,59

2039 $ 1,9893 %88,56

2040 $ 2,0888 %97,99

2050 $ 3,4024 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli USP Yield Optimized Stablecoin Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 1,055 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 1,0551 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 1,0560 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 1,0593 %0,41 Bugün için USP Yield Optimized Stablecoin (USP) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde USP için öngörülen fiyat 1,055$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için USP Yield Optimized Stablecoin (USP) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak USP için yapılan fiyat tahmini 1,0551$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için USP Yield Optimized Stablecoin (USP) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, USP için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1,0560$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük USP Yield Optimized Stablecoin (USP) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında USP için öngörülen fiyat 1,0593$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut USP Yield Optimized Stablecoin Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 5,69M$ 5,69M $ 5,69M Dolaşım Arzı 5,39M 5,39M 5,39M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son USP fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki USP arzı 5,39M olup, toplam piyasa değeri $ 5,69M şeklindedir. Canlı USP Fiyatını Görüntüle

USP Yield Optimized Stablecoin Fiyat Geçmişi USP Yield Optimized Stablecoin canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki USP Yield Optimized Stablecoin fiyatı 1,055 USD'dir. Dolaşımdaki USP Yield Optimized Stablecoin(USP) arzı 5,39M USP olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 5.685.491$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 1,055 $ 1,055

7 Gün %0,24 $ 0,002572 $ 1,0581 $ 1,0383

30 Gün %1,84 $ 0,019460 $ 1,0581 $ 1,0383 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, USP Yield Optimized Stablecoin fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, USP Yield Optimized Stablecoin en yüksek 1,0581$ ve en düşük 1,0383$ fiyatından işlem gördü ve %0,24 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, USP için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, USP Yield Optimized Stablecoin, %1,84 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,019460$ oldu. Bu durum, USP için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

USP Yield Optimized Stablecoin (USP) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? USP Yield Optimized Stablecoin Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak USP için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, USP Yield Optimized Stablecoin için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen USP fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının USP Yield Optimized Stablecoin fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, USP varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): USP için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak USP Yield Optimized Stablecoin için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

USP Fiyat Tahmini Neden Önemli?

USP Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

