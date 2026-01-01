Bugünkü USP Yield Optimized Stablecoin Fiyatı

Bugünkü USP Yield Optimized Stablecoin (USP) fiyatı $ 1,055 olup, son 24 saatte % 0,06 değişim gösterdi. Mevcut USP / USD dönüşüm oranı USP başına $ 1,055 şeklindedir.

USP Yield Optimized Stablecoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.694.392 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,40M USP şeklindedir. Son 24 saat içinde USP, $ 1,049 (en düşük) ile $ 1,06 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,073 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,026 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USP, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

USP Yield Optimized Stablecoin (USP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,69M$ 5,69M $ 5,69M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,69M$ 5,69M $ 5,69M Dolaşım Arzı 5,40M 5,40M 5,40M Toplam Arz 5.396.345,499127876 5.396.345,499127876 5.396.345,499127876

Şu anki USP Yield Optimized Stablecoin piyasa değeri $ 5,69M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USP arzı 5,40M olup, toplam arzı 5396345.499127876. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,69M.