VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için VERONICA by Virtuals fiyat tahminlerini alın. VERONICA fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

VERONICA Al

VERONICA by Virtuals fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini VERONICA by Virtuals 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, VERONICA by Virtuals, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,001983 fiyatından işlem görebilir. 2026 için VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, VERONICA by Virtuals, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,002082 fiyatından işlem görebilir. 2027 için VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, VERONICA için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,002186 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, VERONICA için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,002296 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, VERONICA için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,002411 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, VERONICA için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,002531 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında VERONICA by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,004123 seviyesine ulaşabilir. 2050 için VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında VERONICA by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,006717 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,001983 %0,00

2026 $ 0,002082 %5,00

2027 $ 0,002186 %10,25

2028 $ 0,002296 %15,76

2029 $ 0,002411 %21,55

2030 $ 0,002531 %27,63

2031 $ 0,002658 %34,01

2032 $ 0,002791 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,002930 %47,75

2034 $ 0,003077 %55,13

2035 $ 0,003231 %62,89

2036 $ 0,003392 %71,03

2037 $ 0,003562 %79,59

2038 $ 0,003740 %88,56

2039 $ 0,003927 %97,99

2040 $ 0,004123 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli VERONICA by Virtuals Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 19, 2025(Bugün) $ 0,001983 %0,00

September 20, 2025(Yarın) $ 0,001983 %0,01

September 26, 2025(Bu Hafta) $ 0,001985 %0,10

October 19, 2025(30 Gün) $ 0,001991 %0,41 Bugün için VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Tahmini September 19, 2025(Bugün) tarihinde VERONICA için öngörülen fiyat 0,001983$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Tahmini September 20, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak VERONICA için yapılan fiyat tahmini 0,001983$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Tahmini September 26, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, VERONICA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,001985$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında VERONICA için öngörülen fiyat 0,001991$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut VERONICA by Virtuals Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,98M$ 1,98M $ 1,98M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son VERONICA fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki VERONICA arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 1,98M şeklindedir. Canlı VERONICA Fiyatını Görüntüle

VERONICA by Virtuals Fiyat Geçmişi VERONICA by Virtuals canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki VERONICA by Virtuals fiyatı 0,001983 USD'dir. Dolaşımdaki VERONICA by Virtuals(VERONICA) arzı 1,00B VERONICA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.983.597$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %6,37 $ 0,000118 $ 0,002073 $ 0,001819

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,002312 $ 0,001819

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,002312 $ 0,001819 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, VERONICA by Virtuals fiyat hareketi 0,000118$ oldu ve %6,37 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, VERONICA by Virtuals en yüksek 0,002312$ ve en düşük 0,001819$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, VERONICA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, VERONICA by Virtuals, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, VERONICA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? VERONICA by Virtuals Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak VERONICA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, VERONICA by Virtuals için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen VERONICA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının VERONICA by Virtuals fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, VERONICA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): VERONICA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak VERONICA by Virtuals için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

VERONICA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

VERONICA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): VERONICA, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, VERONICA, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için VERONICA fiyat tahmini nedir? VERONICA by Virtuals (VERONICA) fiyat tahmin aracına göre, VERONICA fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 VERONICA 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 VERONICA by Virtuals (VERONICA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, VERONICA, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında VERONICA için tahmini fiyat hedefi nedir? VERONICA by Virtuals (VERONICA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 VERONICA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında VERONICA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, VERONICA by Virtuals (VERONICA), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında VERONICA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, VERONICA by Virtuals (VERONICA), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 VERONICA 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 VERONICA by Virtuals (VERONICA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, VERONICA, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için VERONICA fiyat tahmini nedir? VERONICA by Virtuals (VERONICA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 VERONICA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol