VERONICA by Virtuals (VERONICA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00181986 $ 0,00181986 $ 0,00181986 24 sa Düşük $ 0,00207363 $ 0,00207363 $ 0,00207363 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00181986$ 0,00181986 $ 0,00181986 24 sa Yüksek $ 0,00207363$ 0,00207363 $ 0,00207363 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00233193$ 0,00233193 $ 0,00233193 En Düşük Fiyat $ 0,00181986$ 0,00181986 $ 0,00181986 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%8,23 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

VERONICA by Virtuals (VERONICA) canlı fiyatı $0,00202238. VERONICA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00181986 ve en yüksek $ 0,00207363 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VERONICA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00233193, en düşük fiyatı ise $ 0,00181986 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VERONICA son bir saatte +%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,02M$ 2,02M $ 2,02M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,02M$ 2,02M $ 2,02M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki VERONICA by Virtuals piyasa değeri $ 2,02M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VERONICA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,02M.