ViFoxCoin (VFX) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için ViFoxCoin fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, VFX varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

ViFoxCoin fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 ViFoxCoin Fiyat Tahmini (USD) 2026 için ViFoxCoin (VFX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, ViFoxCoin %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,968371 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için ViFoxCoin (VFX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, ViFoxCoin %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 1,0167 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için ViFoxCoin (VFX) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, VFX varlığının 2028 yılında $ 1,0676 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için ViFoxCoin (VFX) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, VFX varlığının 2029 yılında $ 1,1210 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için ViFoxCoin (VFX) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, VFX varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 1,1770 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için ViFoxCoin (VFX) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında ViFoxCoin fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1,9173 seviyesine ulaşabilir. 2050 için ViFoxCoin (VFX) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında ViFoxCoin fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,1230 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,968371 %0,00

2027 $ 1,0167 %5,00

2028 $ 1,0676 %10,25

2029 $ 1,1210 %15,76

2030 $ 1,1770 %21,55

2031 $ 1,2359 %27,63

2032 $ 1,2977 %34,01

2033 $ 1,3625 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 1,4307 %47,75

2035 $ 1,5022 %55,13

2036 $ 1,5773 %62,89

2037 $ 1,6562 %71,03

2038 $ 1,7390 %79,59

2039 $ 1,8260 %88,56

2040 $ 1,9173 %97,99

2050 $ 3,1230 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli ViFoxCoin Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,968371 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,968503 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,969299 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,972350 %0,41 Bugün için ViFoxCoin (VFX) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde VFX için öngörülen fiyat 0,968371$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için ViFoxCoin (VFX) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak VFX için yapılan fiyat tahmini 0,968503$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için ViFoxCoin (VFX) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, VFX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,969299$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük ViFoxCoin (VFX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında VFX için öngörülen fiyat 0,972350$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut ViFoxCoin Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 9,57M$ 9,57M $ 9,57M Dolaşım Arzı 9,91M 9,91M 9,91M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son VFX fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki VFX arzı 9,91M olup, toplam piyasa değeri $ 9,57M şeklindedir. Canlı VFX Fiyatını Görüntüle

ViFoxCoin Fiyat Geçmişi ViFoxCoin canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki ViFoxCoin fiyatı 0,968371 USD'dir. Dolaşımdaki ViFoxCoin(VFX) arzı 9,91M VFX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 9.565.319$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,50 $ -0,004870 $ 0,975426 $ 0,961596

7 Gün %0,74 $ 0,007191 $ 0,994768 $ 0,951018

30 Gün -%2,46 $ -0,023888 $ 0,994768 $ 0,951018 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, ViFoxCoin fiyat hareketi -0,004870$ oldu ve -%0,50 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, ViFoxCoin en yüksek 0,994768$ ve en düşük 0,951018$ fiyatından işlem gördü ve %0,74 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, VFX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, ViFoxCoin, -%2,46 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,023888$ oldu. Bu durum, VFX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

ViFoxCoin (VFX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? ViFoxCoin Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak VFX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, ViFoxCoin için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen VFX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının ViFoxCoin fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, VFX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): VFX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak ViFoxCoin için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

VFX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

VFX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

