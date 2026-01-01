Bugünkü ViFoxCoin Fiyatı

Bugünkü ViFoxCoin (VFX) fiyatı $ 0,964086 olup, son 24 saatte % 0,09 değişim gösterdi. Mevcut VFX / USD dönüşüm oranı VFX başına $ 0,964086 şeklindedir.

ViFoxCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.580.389 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,91M VFX şeklindedir. Son 24 saat içinde VFX, $ 0,958437 (en düşük) ile $ 0,970139 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,024 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,886 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VFX, son bir saatte -%0,30 ve son 7 günde -%0,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ViFoxCoin (VFX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,58M$ 9,58M $ 9,58M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,58M$ 9,58M $ 9,58M Dolaşım Arzı 9,91M 9,91M 9,91M Toplam Arz 9.914.086,856 9.914.086,856 9.914.086,856

Şu anki ViFoxCoin piyasa değeri $ 9,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VFX arzı 9,91M olup, toplam arzı 9914086.856. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,58M.