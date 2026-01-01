MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / VISION ai by Virtuals (VISION) /

VISION ai by Virtuals (VISION) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için VISION ai by Virtuals fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, VISION varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

VISION Al

VISION ai by Virtuals fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 VISION ai by Virtuals Fiyat Tahmini (USD) 2026 için VISION ai by Virtuals (VISION) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, VISION ai by Virtuals %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için VISION ai by Virtuals (VISION) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, VISION ai by Virtuals %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için VISION ai by Virtuals (VISION) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, VISION varlığının 2028 yılında $ 0 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için VISION ai by Virtuals (VISION) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, VISION varlığının 2029 yılında $ 0 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için VISION ai by Virtuals (VISION) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, VISION varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için VISION ai by Virtuals (VISION) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında VISION ai by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. 2050 için VISION ai by Virtuals (VISION) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında VISION ai by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0 %0,00

2027 $ 0 %5,00

2028 $ 0 %10,25

2029 $ 0 %15,76

2030 $ 0 %21,55

2031 $ 0 %27,63

2032 $ 0 %34,01

2033 $ 0 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0 %47,75

2035 $ 0 %55,13

2036 $ 0 %62,89

2037 $ 0 %71,03

2038 $ 0 %79,59

2039 $ 0 %88,56

2040 $ 0 %97,99

2050 $ 0 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli VISION ai by Virtuals Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 0 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 0 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 0 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 0 %0,41 Bugün için VISION ai by Virtuals (VISION) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde VISION için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için VISION ai by Virtuals (VISION) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak VISION için yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için VISION ai by Virtuals (VISION) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, VISION için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük VISION ai by Virtuals (VISION) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında VISION için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut VISION ai by Virtuals Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 87,75K$ 87,75K $ 87,75K Dolaşım Arzı 997,44M 997,44M 997,44M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son VISION fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki VISION arzı 997,44M olup, toplam piyasa değeri $ 87,75K şeklindedir. Canlı VISION Fiyatını Görüntüle

VISION ai by Virtuals Fiyat Geçmişi VISION ai by Virtuals canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki VISION ai by Virtuals fiyatı 0 USD'dir. Dolaşımdaki VISION ai by Virtuals(VISION) arzı 997,44M VISION olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 87.754$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,96 $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün %15,24 $ 0 $ 0,000097 $ 0,000067

30 Gün %24,51 $ 0 $ 0,000097 $ 0,000067 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, VISION ai by Virtuals fiyat hareketi 0$ oldu ve -%0,96 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, VISION ai by Virtuals en yüksek 0,000097$ ve en düşük 0,000067$ fiyatından işlem gördü ve %15,24 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, VISION için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, VISION ai by Virtuals, %24,51 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, VISION için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

VISION ai by Virtuals (VISION) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? VISION ai by Virtuals Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak VISION için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, VISION ai by Virtuals için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen VISION fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının VISION ai by Virtuals fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, VISION varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): VISION için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak VISION ai by Virtuals için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

VISION Fiyat Tahmini Neden Önemli?

VISION Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): VISION, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, VISION, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için VISION fiyat tahmini nedir? VISION ai by Virtuals (VISION) fiyat tahmin aracına göre, VISION fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 VISION 2027 yılında ne kadar olacak? 1 VISION ai by Virtuals (VISION) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, VISION varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında VISION için tahmini fiyat hedefi nedir? VISION ai by Virtuals (VISION) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar VISION başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında VISION için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, VISION ai by Virtuals (VISION) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında VISION için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, VISION ai by Virtuals (VISION) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 VISION 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 VISION ai by Virtuals (VISION) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, VISION, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için VISION fiyat tahmini nedir? VISION ai by Virtuals (VISION) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 VISION fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol