Bugünkü VISION ai by Virtuals Fiyatı

Bugünkü VISION ai by Virtuals (VISION) fiyatı $ 0,00008375 olup, son 24 saatte % 3,89 değişim gösterdi. Mevcut VISION / USD dönüşüm oranı VISION başına $ 0,00008375 şeklindedir.

VISION ai by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 83.721 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,44M VISION şeklindedir. Son 24 saat içinde VISION, $ 0,0000835 (en düşük) ile $ 0,00008997 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00079639 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004087 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VISION, son bir saatte -%1,12 ve son 7 günde -%7,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

VISION ai by Virtuals (VISION) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 83,72K$ 83,72K $ 83,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 83,72K$ 83,72K $ 83,72K Dolaşım Arzı 997,44M 997,44M 997,44M Toplam Arz 997.442.268,3491673 997.442.268,3491673 997.442.268,3491673

Şu anki VISION ai by Virtuals piyasa değeri $ 83,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VISION arzı 997,44M olup, toplam arzı 997442268.3491673. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 83,72K.