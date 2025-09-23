Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Tahmini (USD)

Waveform by Virtuals fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Waveform by Virtuals 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Waveform by Virtuals, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,006581 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Waveform by Virtuals, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,006911 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WAVE için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,007256 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WAVE için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,007619 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WAVE için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,008000 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WAVE için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,008400 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Waveform by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,013683 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Waveform by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,022288 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,006581 %0,00

October 23, 2025(30 Gün) $ 0,006608 %0,41 Bugün için Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Tahmini September 23, 2025(Bugün) tarihinde WAVE için öngörülen fiyat 0,006581$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Tahmini September 24, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WAVE için yapılan fiyat tahmini 0,006582$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Tahmini September 30, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, WAVE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,006588$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WAVE için öngörülen fiyat 0,006608$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Waveform by Virtuals Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 6,56M$ 6,56M $ 6,56M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son WAVE fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WAVE arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 6,56M şeklindedir. Canlı WAVE Fiyatını Görüntüle

Waveform by Virtuals Fiyat Geçmişi Waveform by Virtuals canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Waveform by Virtuals fiyatı 0,006581 USD'dir. Dolaşımdaki Waveform by Virtuals(WAVE) arzı 1,00B WAVE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 6.562.612$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%9,78 $ -0,000713 $ 0,007307 $ 0,005254

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,009927 $ 0,005291

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,009927 $ 0,005291 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Waveform by Virtuals fiyat hareketi -0,000713$ oldu ve -%9,78 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Waveform by Virtuals en yüksek 0,009927$ ve en düşük 0,005291$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WAVE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Waveform by Virtuals, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, WAVE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Waveform by Virtuals Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WAVE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Waveform by Virtuals için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WAVE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Waveform by Virtuals fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WAVE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WAVE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Waveform by Virtuals için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WAVE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WAVE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): WAVE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, WAVE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için WAVE fiyat tahmini nedir? Waveform by Virtuals (WAVE) fiyat tahmin aracına göre, WAVE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 WAVE 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Waveform by Virtuals (WAVE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WAVE, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında WAVE için tahmini fiyat hedefi nedir? Waveform by Virtuals (WAVE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 WAVE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında WAVE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Waveform by Virtuals (WAVE), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında WAVE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Waveform by Virtuals (WAVE), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 WAVE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Waveform by Virtuals (WAVE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WAVE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için WAVE fiyat tahmini nedir? Waveform by Virtuals (WAVE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 WAVE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol