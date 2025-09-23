Bugünkü canlı Waveform by Virtuals fiyatı 0,00644915 USD. WAVE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WAVE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Waveform by Virtuals fiyatı 0,00644915 USD. WAVE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WAVE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

WAVE Hakkında Daha Fazla Bilgi

WAVE Fiyat Bilgileri

WAVE Resmi Websitesi

WAVE Token Ekonomisi

WAVE Fiyat Tahmini

Waveform by Virtuals Fiyatı (WAVE)

1 WAVE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00645262
$0,00645262
-%13,301D
Waveform by Virtuals (WAVE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:13:12 (UTC+8)

Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00525477
$ 0,00525477
24 sa Düşük
$ 0,00744616
$ 0,00744616
24 sa Yüksek

$ 0,00525477
$ 0,00525477

$ 0,00744616
$ 0,00744616

$ 0,01065518
$ 0,01065518

$ 0,00525477
$ 0,00525477

+%3,94

-%13,37

--

--

Waveform by Virtuals (WAVE) canlı fiyatı $0,00644915. WAVE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00525477 ve en yüksek $ 0,00744616 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WAVE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01065518, en düşük fiyatı ise $ 0,00525477 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WAVE son bir saatte +%3,94 değişim gösterdi, 24 saatte -%13,37 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Waveform by Virtuals (WAVE) Piyasa Bilgileri

$ 6,45M
$ 6,45M

--
--

$ 6,45M
$ 6,45M

1,00B
1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Şu anki Waveform by Virtuals piyasa değeri $ 6,45M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAVE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,45M.

Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Waveform by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,000996145252044904.
Son 30 gün içerisinde, Waveform by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Waveform by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Waveform by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000996145252044904-%13,37
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Waveform by Virtuals (WAVE) Nedir?

Waveform is an autonomous, AI-powered cryptocurrency trading platform that enables users to create profitable AI trading agents in just minutes.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Waveform by Virtuals (WAVE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Waveform by Virtuals Fiyat Tahmini (USD)

Waveform by Virtuals (WAVE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Waveform by Virtuals (WAVE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Waveform by Virtuals için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Waveform by Virtuals fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WAVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Waveform by Virtuals (WAVE) Token Ekonomisi

Waveform by Virtuals (WAVE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAVE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Waveform by Virtuals (WAVE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Waveform by Virtuals (WAVE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WAVE fiyatı, 0,00644915 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WAVE / USD güncel fiyatı nedir?
WAVE / USD güncel fiyatı $ 0,00644915. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Waveform by Virtuals varlığının piyasa değeri nedir?
WAVE piyasa değeri $ 6,45M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WAVE arzı nedir?
Dolaşımdaki WAVE arzı, 1,00B USD.
WAVE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WAVE, ATH fiyatı olan 0,01065518 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WAVE fiyatı (ATL) nedir?
WAVE, ATL fiyatı olan 0,00525477 USD değerine düştü.
WAVE işlem hacmi nedir?
WAVE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WAVE bu yıl daha da yükselir mi?
WAVE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WAVE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:13:12 (UTC+8)

Waveform by Virtuals (WAVE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google

