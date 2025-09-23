Waveform by Virtuals (WAVE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00525477 24 sa Yüksek $ 0,00744616 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01065518 En Düşük Fiyat $ 0,00525477 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,94 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%13,37 Fiyat Değişimi (7 G) --

Waveform by Virtuals (WAVE) canlı fiyatı $0,00644915. WAVE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00525477 ve en yüksek $ 0,00744616 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WAVE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01065518, en düşük fiyatı ise $ 0,00525477 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WAVE son bir saatte +%3,94 değişim gösterdi, 24 saatte -%13,37 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Waveform by Virtuals (WAVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,45M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,45M Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Waveform by Virtuals piyasa değeri $ 6,45M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAVE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,45M.