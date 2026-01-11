WeatherXM (WXM) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için WeatherXM fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, WXM varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

WeatherXM fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. 2026 için WeatherXM (WXM) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, WeatherXM %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,037764 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için WeatherXM (WXM) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, WeatherXM %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,039652 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için WeatherXM (WXM) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, WXM varlığının 2028 yılında $ 0,041635 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için WeatherXM (WXM) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, WXM varlığının 2029 yılında $ 0,043717 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için WeatherXM (WXM) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, WXM varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,045903 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için WeatherXM (WXM) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında WeatherXM fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,074771 seviyesine ulaşabilir. 2050 için WeatherXM (WXM) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında WeatherXM fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,121795 seviyesine ulaşabilir.

2027 $ 0,039652 %5,00

2028 $ 0,041635 %10,25

2029 $ 0,043717 %15,76

2030 $ 0,045903 %21,55

2031 $ 0,048198 %27,63

2032 $ 0,050608 %34,01

2033 $ 0,053138 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,055795 %47,75

2035 $ 0,058585 %55,13

2036 $ 0,061514 %62,89

2037 $ 0,064590 %71,03

2038 $ 0,067820 %79,59

2039 $ 0,071211 %88,56

2040 $ 0,074771 %97,99

2050 $ 0,121795 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli WeatherXM Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,037764 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,037769 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,037800 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,037919 %0,41 Bugün için WeatherXM (WXM) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde WXM için öngörülen fiyat 0,037764$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için WeatherXM (WXM) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WXM için yapılan fiyat tahmini 0,037769$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için WeatherXM (WXM) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, WXM için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,037800$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük WeatherXM (WXM) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WXM için öngörülen fiyat 0,037919$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut WeatherXM Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,08M$ 1,08M $ 1,08M Dolaşım Arzı 28,35M 28,35M 28,35M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son WXM fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WXM arzı 28,35M olup, toplam piyasa değeri $ 1,08M şeklindedir. Canlı WXM Fiyatını Görüntüle

WeatherXM Fiyat Geçmişi WeatherXM canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki WeatherXM fiyatı 0,037764 USD'dir. Dolaşımdaki WeatherXM(WXM) arzı 28,35M WXM olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.076.181$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,12 $ 0 $ 0,037994 $ 0,037572

7 Gün -%1,11 $ -0,000421 $ 0,054070 $ 0,035433

30 Gün -%29,92 $ -0,011301 $ 0,054070 $ 0,035433 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, WeatherXM fiyat hareketi 0$ oldu ve -%0,12 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, WeatherXM en yüksek 0,054070$ ve en düşük 0,035433$ fiyatından işlem gördü ve -%1,11 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WXM için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, WeatherXM, -%29,92 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,011301$ oldu. Bu durum, WXM için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

WeatherXM (WXM) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? WeatherXM Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WXM için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, WeatherXM için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WXM fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının WeatherXM fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WXM varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WXM için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak WeatherXM için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WXM Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WXM Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): WXM, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, WXM, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için WXM fiyat tahmini nedir? WeatherXM (WXM) fiyat tahmin aracına göre, WXM fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 WXM 2027 yılında ne kadar olacak? 1 WeatherXM (WXM) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, WXM varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında WXM için tahmini fiyat hedefi nedir? WeatherXM (WXM) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar WXM başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında WXM için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, WeatherXM (WXM) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında WXM için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, WeatherXM (WXM) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 WXM 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 WeatherXM (WXM) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WXM, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için WXM fiyat tahmini nedir? WeatherXM (WXM) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 WXM fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.