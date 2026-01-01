Bugünkü WeatherXM Fiyatı

Bugünkü WeatherXM (WXM) fiyatı $ 0,03686239 olup, son 24 saatte % 2,89 değişim gösterdi. Mevcut WXM / USD dönüşüm oranı WXM başına $ 0,03686239 şeklindedir.

WeatherXM, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.046.690 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 28,39M WXM şeklindedir. Son 24 saat içinde WXM, $ 0,03656495 (en düşük) ile $ 0,03832404 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,38 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03530388 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WXM, son bir saatte +%0,06 ve son 7 günde +%3,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WeatherXM (WXM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,05M$ 1,05M $ 1,05M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,69M$ 3,69M $ 3,69M Dolaşım Arzı 28,39M 28,39M 28,39M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki WeatherXM piyasa değeri $ 1,05M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WXM arzı 28,39M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,69M.