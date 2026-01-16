wise move (WISE) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için wise move fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, WISE varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

wise move fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 wise move Fiyat Tahmini (USD) 2026 için wise move (WISE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, wise move %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000056 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için wise move (WISE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, wise move %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000059 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için wise move (WISE) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, WISE varlığının 2028 yılında $ 0,000062 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için wise move (WISE) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, WISE varlığının 2029 yılında $ 0,000065 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için wise move (WISE) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, WISE varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000068 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için wise move (WISE) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında wise move fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000112 seviyesine ulaşabilir. 2050 için wise move (WISE) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında wise move fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000182 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000056 %0,00

2050 $ 0,000182 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli wise move Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 16, 2026(Bugün) $ 0,000056 %0,00

January 17, 2026(Yarın) $ 0,000056 %0,01

January 23, 2026(Bu Hafta) $ 0,000056 %0,10

February 15, 2026(30 Gün) $ 0,000056 %0,41 Bugün için wise move (WISE) Fiyat Tahmini January 16, 2026(Bugün) tarihinde WISE için öngörülen fiyat 0,000056$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için wise move (WISE) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WISE için yapılan fiyat tahmini 0,000056$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için wise move (WISE) Fiyat Tahmini January 23, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, WISE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000056$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük wise move (WISE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WISE için öngörülen fiyat 0,000056$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut wise move Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 56,74K$ 56,74K $ 56,74K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son WISE fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WISE arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 56,74K şeklindedir. Canlı WISE Fiyatını Görüntüle

wise move Fiyat Geçmişi wise move canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki wise move fiyatı 0,000056 USD'dir. Dolaşımdaki wise move(WISE) arzı 1,00B WISE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 56.744$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%79,69 $ -0,000222 $ 0,000310 $ 0,000056

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000857 $ 0,000078

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000857 $ 0,000078 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, wise move fiyat hareketi -0,000222$ oldu ve -%79,69 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, wise move en yüksek 0,000857$ ve en düşük 0,000078$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WISE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, wise move, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, WISE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

wise move (WISE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? wise move Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WISE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, wise move için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WISE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının wise move fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WISE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WISE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak wise move için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WISE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WISE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): WISE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, WISE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için WISE fiyat tahmini nedir? wise move (WISE) fiyat tahmin aracına göre, WISE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 WISE 2027 yılında ne kadar olacak? 1 wise move (WISE) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, WISE varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında WISE için tahmini fiyat hedefi nedir? wise move (WISE) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar WISE başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında WISE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, wise move (WISE) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında WISE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, wise move (WISE) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 WISE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 wise move (WISE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WISE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için WISE fiyat tahmini nedir? wise move (WISE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 WISE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.