Bugünkü wise move Fiyatı

Bugünkü wise move (WISE) fiyatı $ 0,00005262 olup, son 24 saatte % 80,70 değişim gösterdi. Mevcut WISE / USD dönüşüm oranı WISE başına $ 0,00005262 şeklindedir.

wise move, şu anda piyasa değeri açısından $ 56.025 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B WISE şeklindedir. Son 24 saat içinde WISE, $ 0,00005098 (en düşük) ile $ 0,0002726 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00095112 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005098 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WISE, son bir saatte -%16,75 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

wise move (WISE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 56,03K$ 56,03K $ 56,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 56,03K$ 56,03K $ 56,03K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki wise move piyasa değeri $ 56,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WISE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 56,03K.