Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Wrapped Aave Plasma USDe fiyat tahminlerini alın. WAPLAUSDE fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Wrapped Aave Plasma USDe fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Wrapped Aave Plasma USDe 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Wrapped Aave Plasma USDe, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,998942 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Wrapped Aave Plasma USDe, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1,0488 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WAPLAUSDE için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,1013 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WAPLAUSDE için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,1564 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WAPLAUSDE için 2029 yılı hedef fiyatı $ 1,2142 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WAPLAUSDE için 2030 yılı hedef fiyatı $ 1,2749 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Wrapped Aave Plasma USDe fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2,0767 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Wrapped Aave Plasma USDe fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,3827 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,998942 %0,00

2026 $ 1,0488 %5,00

2027 $ 1,1013 %10,25

2028 $ 1,1564 %15,76

2029 $ 1,2142 %21,55

2030 $ 1,2749 %27,63

2031 $ 1,3386 %34,01

2032 $ 1,4056 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 1,4758 %47,75

2034 $ 1,5496 %55,13

2035 $ 1,6271 %62,89

2036 $ 1,7085 %71,03

2037 $ 1,7939 %79,59

2038 $ 1,8836 %88,56

2039 $ 1,9778 %97,99

2040 $ 2,0767 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Wrapped Aave Plasma USDe Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 5, 2025(Bugün) $ 0,998942 %0,00

November 6, 2025(Yarın) $ 0,999078 %0,01

November 12, 2025(Bu Hafta) $ 0,999899 %0,10

December 5, 2025(30 Gün) $ 1,0030 %0,41 Bugün için Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Tahmini November 5, 2025(Bugün) tarihinde WAPLAUSDE için öngörülen fiyat 0,998942$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Tahmini November 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WAPLAUSDE için yapılan fiyat tahmini 0,999078$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, WAPLAUSDE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,999899$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WAPLAUSDE için öngörülen fiyat 1,0030$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Wrapped Aave Plasma USDe Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 592,93K$ 592,93K $ 592,93K Dolaşım Arzı 593,44K 593,44K 593,44K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son WAPLAUSDE fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WAPLAUSDE arzı 593,44K olup, toplam piyasa değeri $ 592,93K şeklindedir. Canlı WAPLAUSDE Fiyatını Görüntüle

Wrapped Aave Plasma USDe Fiyat Geçmişi Wrapped Aave Plasma USDe canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Wrapped Aave Plasma USDe fiyatı 0,998942 USD'dir. Dolaşımdaki Wrapped Aave Plasma USDe(WAPLAUSDE) arzı 593,44K WAPLAUSDE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 592.930$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,14 $ -0,001464 $ 1,002 $ 0,998351

7 Gün -%0,01 $ -0,000111 $ 1,0018 $ 0,995416

30 Gün %0,07 $ 0,000664 $ 1,0018 $ 0,995416 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Wrapped Aave Plasma USDe fiyat hareketi -0,001464$ oldu ve -%0,14 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Wrapped Aave Plasma USDe en yüksek 1,0018$ ve en düşük 0,995416$ fiyatından işlem gördü ve -%0,01 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WAPLAUSDE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Wrapped Aave Plasma USDe, %0,07 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,000664$ oldu. Bu durum, WAPLAUSDE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Wrapped Aave Plasma USDe Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WAPLAUSDE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Wrapped Aave Plasma USDe için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WAPLAUSDE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Wrapped Aave Plasma USDe fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WAPLAUSDE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WAPLAUSDE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Wrapped Aave Plasma USDe için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WAPLAUSDE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WAPLAUSDE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): WAPLAUSDE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, WAPLAUSDE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için WAPLAUSDE fiyat tahmini nedir? Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) fiyat tahmin aracına göre, WAPLAUSDE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 WAPLAUSDE 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WAPLAUSDE, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında WAPLAUSDE için tahmini fiyat hedefi nedir? Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 WAPLAUSDE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında WAPLAUSDE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında WAPLAUSDE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 WAPLAUSDE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WAPLAUSDE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için WAPLAUSDE fiyat tahmini nedir? Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 WAPLAUSDE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol