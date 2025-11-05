Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,997506 - $ 1,002
24 sa Düşük: $ 0,997506
24 sa Yüksek: $ 1,002
Tüm Zamanların En Yükseği: $ 1,028
En Düşük Fiyat: $ 0,956016
Fiyat Değişimi (1 Sa): +%0,00
Fiyat Değişimi (1 Gün): -%0,01
Fiyat Değişimi (7 G): -%0,06

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) canlı fiyatı $0,999664. WAPLAUSDE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,997506 ve en yüksek $ 1,002 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WAPLAUSDE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,028, en düşük fiyatı ise $ 0,956016 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WAPLAUSDE son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,01 ve son 7 günde -%0,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri: $ 592,36K
Hacim (24 Sa): --
Tamamen Seyreltilmiş Değer: $ 592,36K
Dolaşım Arzı: 591,43K
Toplam Arz: 591.434,1270520486

Şu anki Wrapped Aave Plasma USDe piyasa değeri $ 592,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAPLAUSDE arzı 591,43K olup, toplam arzı 591434.1270520486. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 592,36K.