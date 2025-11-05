BorsaDEX+
Bugünkü canlı Wrapped Aave Plasma USDe fiyatı 0,999664 USD. WAPLAUSDE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WAPLAUSDE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

WAPLAUSDE Hakkında Daha Fazla Bilgi

WAPLAUSDE Fiyat Bilgileri

WAPLAUSDE Nedir

WAPLAUSDE Token Ekonomisi

WAPLAUSDE Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Wrapped Aave Plasma USDe Logosu

Wrapped Aave Plasma USDe Fiyatı (WAPLAUSDE)

Listelenmedi

1 WAPLAUSDE / USD Canlı Fiyatı:

$0,999719
$0,999719$0,999719
-%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:59:11 (UTC+8)

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,997506
$ 0,997506$ 0,997506
24 sa Düşük
$ 1,002
$ 1,002$ 1,002
24 sa Yüksek

$ 0,997506
$ 0,997506$ 0,997506

$ 1,002
$ 1,002$ 1,002

$ 1,028
$ 1,028$ 1,028

$ 0,956016
$ 0,956016$ 0,956016

+%0,00

-%0,01

-%0,06

-%0,06

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) canlı fiyatı $0,999664. WAPLAUSDE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,997506 ve en yüksek $ 1,002 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WAPLAUSDE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,028, en düşük fiyatı ise $ 0,956016 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WAPLAUSDE son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,01 ve son 7 günde -%0,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Piyasa Bilgileri

$ 592,36K
$ 592,36K$ 592,36K

--
----

$ 592,36K
$ 592,36K$ 592,36K

591,43K
591,43K 591,43K

591.434,1270520486
591.434,1270520486 591.434,1270520486

Şu anki Wrapped Aave Plasma USDe piyasa değeri $ 592,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAPLAUSDE arzı 591,43K olup, toplam arzı 591434.1270520486. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 592,36K.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Wrapped Aave Plasma USDe / USD fiyat değişimi, $ -0,0001090718834121.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Aave Plasma USDe / USD fiyat değişimi, $ +0,0015686727.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Aave Plasma USDe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Aave Plasma USDe / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0001090718834121-%0,01
30 Gün$ +0,0015686727+%0,16
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped Aave Plasma USDe Fiyat Tahmini (USD)

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Wrapped Aave Plasma USDe için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Wrapped Aave Plasma USDe fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WAPLAUSDE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Token Ekonomisi

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAPLAUSDE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WAPLAUSDE fiyatı, 0,999664 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WAPLAUSDE / USD güncel fiyatı nedir?
WAPLAUSDE / USD güncel fiyatı $ 0,999664. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Wrapped Aave Plasma USDe varlığının piyasa değeri nedir?
WAPLAUSDE piyasa değeri $ 592,36K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WAPLAUSDE arzı nedir?
Dolaşımdaki WAPLAUSDE arzı, 591,43K USD.
WAPLAUSDE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WAPLAUSDE, ATH fiyatı olan 1,028 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WAPLAUSDE fiyatı (ATL) nedir?
WAPLAUSDE, ATL fiyatı olan 0,956016 USD değerine düştü.
WAPLAUSDE işlem hacmi nedir?
WAPLAUSDE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WAPLAUSDE bu yıl daha da yükselir mi?
WAPLAUSDE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WAPLAUSDE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:59:11 (UTC+8)

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

