YieldFi vyUSD fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 YieldFi vyUSD Fiyat Tahmini (USD) 2026 için YieldFi vyUSD (VYUSD) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, YieldFi vyUSD %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,920022 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için YieldFi vyUSD (VYUSD) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, YieldFi vyUSD %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,966023 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için YieldFi vyUSD (VYUSD) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, VYUSD varlığının 2028 yılında $ 1,0143 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için YieldFi vyUSD (VYUSD) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, VYUSD varlığının 2029 yılında $ 1,0650 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için YieldFi vyUSD (VYUSD) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, VYUSD varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 1,1182 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için YieldFi vyUSD (VYUSD) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında YieldFi vyUSD fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1,8215 seviyesine ulaşabilir. 2050 için YieldFi vyUSD (VYUSD) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında YieldFi vyUSD fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2,9671 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,920022 %0,00

2027 $ 0,966023 %5,00

2028 $ 1,0143 %10,25

2029 $ 1,0650 %15,76

2030 $ 1,1182 %21,55

2031 $ 1,1742 %27,63

2032 $ 1,2329 %34,01

2033 $ 1,2945 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 1,3592 %47,75

2035 $ 1,4272 %55,13

2036 $ 1,4986 %62,89

2037 $ 1,5735 %71,03

2038 $ 1,6522 %79,59

2039 $ 1,7348 %88,56

2040 $ 1,8215 %97,99

2050 $ 2,9671 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli YieldFi vyUSD Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 8, 2026(Bugün) $ 0,920022 %0,00

January 9, 2026(Yarın) $ 0,920148 %0,01

January 15, 2026(Bu Hafta) $ 0,920904 %0,10

February 7, 2026(30 Gün) $ 0,923802 %0,41 Bugün için YieldFi vyUSD (VYUSD) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bugün) tarihinde VYUSD için öngörülen fiyat 0,920022$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için YieldFi vyUSD (VYUSD) Fiyat Tahmini January 9, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak VYUSD için yapılan fiyat tahmini 0,920148$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için YieldFi vyUSD (VYUSD) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, VYUSD için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,920904$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük YieldFi vyUSD (VYUSD) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında VYUSD için öngörülen fiyat 0,923802$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut YieldFi vyUSD Fiyatı İstatistikleri
Dolaşım Arzı 18,36M 18,36M 18,36M
Piyasa Değeri $ 16,89M$ 16,89M $ 16,89M
En son VYUSD fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki VYUSD arzı 18,36M olup, toplam piyasa değeri $ 16,89M şeklindedir. Canlı VYUSD Fiyatını Görüntüle

YieldFi vyUSD Fiyat Geçmişi YieldFi vyUSD canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki YieldFi vyUSD fiyatı 0,920022 USD'dir. Dolaşımdaki YieldFi vyUSD(VYUSD) arzı 18,36M VYUSD olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 16.893.795$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,02 $ 0,000227 $ 0,920021 $ 0,919795

7 Gün %0,17 $ 0,001604 $ 0,920009 $ 0,913643

30 Gün %0,70 $ 0,006459 $ 0,920009 $ 0,913643 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, YieldFi vyUSD fiyat hareketi 0,000227$ oldu ve %0,02 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, YieldFi vyUSD en yüksek 0,920009$ ve en düşük 0,913643$ fiyatından işlem gördü ve %0,17 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, VYUSD için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, YieldFi vyUSD, %0,70 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,006459$ oldu. Bu durum, VYUSD için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

YieldFi vyUSD (VYUSD) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? YieldFi vyUSD Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak VYUSD için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, YieldFi vyUSD için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen VYUSD fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının YieldFi vyUSD fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, VYUSD varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): VYUSD için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak YieldFi vyUSD için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

VYUSD Fiyat Tahmini Neden Önemli?

VYUSD Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): VYUSD, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, VYUSD, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için VYUSD fiyat tahmini nedir? YieldFi vyUSD (VYUSD) fiyat tahmin aracına göre, VYUSD fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 VYUSD 2027 yılında ne kadar olacak? 1 YieldFi vyUSD (VYUSD) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, VYUSD varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında VYUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? YieldFi vyUSD (VYUSD) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar VYUSD başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında VYUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, YieldFi vyUSD (VYUSD) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında VYUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, YieldFi vyUSD (VYUSD) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 VYUSD 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 YieldFi vyUSD (VYUSD) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, VYUSD, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için VYUSD fiyat tahmini nedir? YieldFi vyUSD (VYUSD) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 VYUSD fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol