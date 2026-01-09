Bugünkü YieldFi vyUSD Fiyatı

Bugünkü YieldFi vyUSD (VYUSD) fiyatı $ 0,920301 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut VYUSD / USD dönüşüm oranı VYUSD başına $ 0,920301 şeklindedir.

YieldFi vyUSD, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.898.918 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 18,36M VYUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde VYUSD, $ 0,920061 (en düşük) ile $ 0,9203 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,920298 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,168327 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VYUSD, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde +%0,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

YieldFi vyUSD (VYUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,90M$ 16,90M $ 16,90M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,90M$ 16,90M $ 16,90M Dolaşım Arzı 18,36M 18,36M 18,36M Toplam Arz 18.362.401,0 18.362.401,0 18.362.401,0

Şu anki YieldFi vyUSD piyasa değeri $ 16,90M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VYUSD arzı 18,36M olup, toplam arzı 18362401.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,90M.