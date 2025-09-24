Zofinity (ZO) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Zofinity fiyat tahminlerini alın. ZO fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Zofinity fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Zofinity 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Zofinity (ZO) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Zofinity, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,124747 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Zofinity (ZO) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Zofinity, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,130984 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Zofinity (ZO) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, ZO için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,137533 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Zofinity (ZO) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, ZO için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,144410 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Zofinity (ZO) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ZO için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,151630 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Zofinity (ZO) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ZO için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,159212 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Zofinity (ZO) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Zofinity fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,259340 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Zofinity (ZO) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Zofinity fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,422437 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,124747 %0,00

Mevcut Zofinity Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 94,40K$ 94,40K $ 94,40K Dolaşım Arzı 756,70K 756,70K 756,70K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son ZO fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki ZO arzı 756,70K olup, toplam piyasa değeri $ 94,40K şeklindedir. Canlı ZO Fiyatını Görüntüle

Zofinity Fiyat Geçmişi Zofinity canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Zofinity fiyatı 0,124747 USD'dir. Dolaşımdaki Zofinity(ZO) arzı 756,70K ZO olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 94.397$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %12,73 $ 0,014085 $ 0,124704 $ 0,108305

7 Gün -%4,38 $ -0,005473 $ 0,130483 $ 0,104970

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,130483 $ 0,104970 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Zofinity fiyat hareketi 0,014085$ oldu ve %12,73 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Zofinity en yüksek 0,130483$ ve en düşük 0,104970$ fiyatından işlem gördü ve -%4,38 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, ZO için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Zofinity, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, ZO için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Zofinity (ZO) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Zofinity Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak ZO için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Zofinity için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen ZO fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Zofinity fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, ZO varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): ZO için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Zofinity için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

ZO Fiyat Tahmini Neden Önemli?

ZO Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

