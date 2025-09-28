Zofinity (ZO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,11407 $ 0,11407 $ 0,11407 24 sa Düşük $ 0,123792 $ 0,123792 $ 0,123792 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,11407$ 0,11407 $ 0,11407 24 sa Yüksek $ 0,123792$ 0,123792 $ 0,123792 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,134735$ 0,134735 $ 0,134735 En Düşük Fiyat $ 0,10212$ 0,10212 $ 0,10212 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,42 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,68 Fiyat Değişimi (7 G) -%10,99 Fiyat Değişimi (7 G) -%10,99

Zofinity (ZO) canlı fiyatı $0,114278. ZO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,11407 ve en yüksek $ 0,123792 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,134735, en düşük fiyatı ise $ 0,10212 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZO son bir saatte -%0,42 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,68 ve son 7 günde -%10,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Zofinity (ZO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 86,24K$ 86,24K $ 86,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 228,56K$ 228,56K $ 228,56K Dolaşım Arzı 754,66K 754,66K 754,66K Toplam Arz 2.000.000,0 2.000.000,0 2.000.000,0

Şu anki Zofinity piyasa değeri $ 86,24K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZO arzı 754,66K olup, toplam arzı 2000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 228,56K.