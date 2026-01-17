Bugünkü 2016 coin Fiyatı

Bugünkü 2016 coin (2016) fiyatı $ 0,002284 olup, son 24 saatte % 128,40 değişim gösterdi. Mevcut 2016 / USD dönüşüm oranı 2016 başına $ 0,002284 şeklindedir.

2016 coin, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 2016 şeklindedir. Son 24 saat içinde 2016, $ 0,001 (en düşük) ile $ 0,002613 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 2016, son bir saatte -%3,92 ve son 7 günde +%128,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 16,22K seviyesine ulaştı.

2016 coin (2016) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 16,22K$ 16,22K $ 16,22K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki 2016 coin piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 16,22K. Dolaşımdaki 2016 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.