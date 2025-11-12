Bugünkü 8004 Dog Fiyatı

Bugünkü 8004 Dog (DOG8004) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,50 değişim gösterdi. Mevcut DOG8004 / USD dönüşüm oranı DOG8004 başına -- şeklindedir.

8004 Dog, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.625,44 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 40,02M DOG8004 şeklindedir. Son 24 saat içinde DOG8004, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0012531 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOG8004, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

8004 Dog (DOG8004) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,63K$ 9,63K $ 9,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,63K$ 9,63K $ 9,63K Dolaşım Arzı 40,02M 40,02M 40,02M Toplam Arz 40.020.000,0 40.020.000,0 40.020.000,0

