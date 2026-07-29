AIX (AIXTOLD) Token Ekonomisi

AIX (AIXTOLD) Token Ekonomisi

AIX (AIXTOLD) hakkında token arzı, dağıtım modeli ve gerçek zamanlı piyasa verileri dâhil olmak üzere temel bilgileri keşfedin.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-07-29 17:29:52 (UTC+8)
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AIX (AIXTOLD) Token Ekonomisi ve Fiyat Analizi

AIX (AIXTOLD) için piyasa değeri, arz detayları, FDV ve fiyat geçmişi dâhil olmak üzere önemli token ekonomisi ve fiyat verilerini keşfedin. Tokenin mevcut değerini ve piyasa konumunu tek bakışta anlayın.

Piyasa Değeri:
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AIX (AIXTOLD) Token Ekonomisi: Anahtar Ölçütler ve Kullanım Örnekleri

AIX (AIXTOLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değerini, sürdürülebilirliğini ve potansiyelini analiz etmek için büyük önem taşır.

Anahtar Ölçütler ve Hesaplanma Yöntemleri:

Toplam Arz:

Oluşturulmuş veya oluşturulacak olan maksimum AIXTOLD token sayısı.

Dolaşımdaki Arz:

Piyasada alınıp satılabilen ve herkes tarafından tutulabilen token adedi.

Maksimum Arz:

Toplamda kaç adet AIXTOLD token bulunabileceğine ilişkin üst sınır.

FDV (Tamamen Seyreltilmiş Değerleme):

Mevcut fiyat × maksimum arz olarak hesaplanır ve tüm tokenler dolaşımda olduğunda toplam piyasa değerinin tahmini değerini gösterir.

Enflasyon Oranı:

Yeni tokenlerin piyasaya arz edilme hızını yansıtır, nadirlik ve uzun vadeli fiyat hareketi üzerinde etkilidir.

Bu Ölçütler Yatırımcılar için Neden Önemlidir?

Yüksek dolaşımdaki arz = Daha fazla likidite.

Sınırlı maksimum arz + düşük enflasyon = Uzun vadede fiyat artışı potansiyeli.

Şeffaf token dağıtımı = Projeye daha fazla güven ve merkezi kontrol riskinin azalması.

Yüksek FDV ve düşük piyasa değeri = Olası aşırı değerleme sinyalleri.

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Nasıl AIXTOLD Satın Alınır?

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AIX (AIXTOLD) Fiyat Geçmişi

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AIXTOLD Fiyat Tahmini

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