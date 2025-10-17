Blocksquare Token / Malagasy Ariary Dönüşüm Tablosu
BST / MGA Dönüşüm Tablosu
- 1 BST239,49 MGA
- 2 BST478,98 MGA
- 3 BST718,47 MGA
- 4 BST957,96 MGA
- 5 BST1.197,45 MGA
- 6 BST1.436,94 MGA
- 7 BST1.676,43 MGA
- 8 BST1.915,93 MGA
- 9 BST2.155,42 MGA
- 10 BST2.394,91 MGA
- 50 BST11.974,53 MGA
- 100 BST23.949,07 MGA
- 1.000 BST239.490,67 MGA
- 5.000 BST1.197.453,34 MGA
- 10.000 BST2.394.906,68 MGA
Yukarıdaki tablo, 1 BST ile 10.000 BST arasındaki bir aralıkta, Blocksquare Token ile Malagasy Ariary (BST ile MGA) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son MGA piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen BST tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel BST / MGA arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
MGA / BST Dönüşüm Tablosu
- 1 MGA0,004175 BST
- 2 MGA0,008351 BST
- 3 MGA0,01252 BST
- 4 MGA0,01670 BST
- 5 MGA0,02087 BST
- 6 MGA0,02505 BST
- 7 MGA0,02922 BST
- 8 MGA0,03340 BST
- 9 MGA0,03757 BST
- 10 MGA0,04175 BST
- 50 MGA0,2087 BST
- 100 MGA0,4175 BST
- 1.000 MGA4,175 BST
- 5.000 MGA20,87 BST
- 10.000 MGA41,75 BST
Yukarıdaki tablo, 1 MGA ile 10.000 MGA arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Malagasy Ariary ile Blocksquare Token (MGA ile BST) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan MGA tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Blocksquare Token alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Blocksquare Token (BST), şu anda Ar 239,49 MGA seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -%0,37 değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Ar265,00M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Ar14,64B MGA şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Blocksquare Token Fiyatı sayfamıza göz atın.
272,61B MGA
Dolaşım Arzı
265,00M
24 Saatlik İşlem Hacmi
14,64B MGA
Piyasa Değeri
-%0,37
Fiyat Değişimi (1 Gün)
Ar 0,0545
24 sa Yüksek
Ar 0,0525
24 sa Düşük
Yukarıdaki BST / MGA trend grafiği, Blocksquare Token kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve MGA biriminden Blocksquare Token değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Blocksquare Token fiyatını kontrol edin.
BST / MGA Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 BST = 239,49 MGA | 1 MGA = 0,004175 BST
Bugün, 1 BST / MGA dönüşüm oranı 239,49 MGA kurundadır.
5 BST satın almak için 1.197,45 MGA gereklidir ve 10 BST değeri 2.394,91 MGA olarak hesaplanır.
1 MGA, 0,004175 BST varlığına dönüştürülebilir.
50 MGA, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0,2087 BST varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 BST / MGA karşısındaki dönüşüm oranı -%15,03 değişti.
Son 24 saat içinde, oran -%0,37 dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 243,05849875406065 MGA, en düşük seviye ise 234,13892081813182 MGA olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 BST değeri 379,5280411737718 MGA idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -%36,90 oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde BST, -223,43542729501723 MGA oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -%48,27 oranında bir değişime yol açtı.
Blocksquare Token (BST) Hakkında Her Şey
Artık Blocksquare Token (BST) fiyatını hesapladığınıza göre, Blocksquare Token hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. BST geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Blocksquare Token nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
BST / MGA Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Blocksquare Token (BST), 234,13892081813182 MGA ile 243,05849875406065 MGA arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 207,38018701034534 MGA ile 317,09099562226993 MGA arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı BST / MGA fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|Ar 222.98
|Ar 312.18
|Ar 356.78
|Ar 624.37
|En Düşük
|Ar 222.98
|Ar 178.39
|Ar 178.39
|Ar 178.39
|Ortalama
|Ar 222.98
|Ar 222.98
|Ar 312.18
|Ar 356.78
|Volatilite
|+%3,74
|+%38,92
|+%45,71
|+%90,51
|Değişim
|+%0,37
|-%15,03
|-%36,89
|-%48,01
2026 ve 2030 Yılları için MGA Biriminden Blocksquare Token Fiyat Tahmini
Blocksquare Token fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel BST / MGA tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için BST Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Blocksquare Token mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık Ar251,47 MGA seviyesine ulaşabilir.
2030 için BST Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, BST aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Ar305,66 MGA fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Blocksquare Token Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut BST İşlem Çiftleri
BST/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, BST Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Blocksquare Token varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan BST varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden BST Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Blocksquare Token Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
BST ve MGA için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Blocksquare Token (BST) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Blocksquare Token Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.0537
- 7 Günlük Değişim: -%15,03
- 30 Günlük Trend: -%36,90
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
BST dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, MGA para birimine dönüştürseniz bile, BST kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[BST Fiyatı] [BST / USD]
Malagasy Ariary (MGA) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (MGA/USD): 0,0002241249999919035
- 7 Günlük Değişim: -%0,78
- 30 Günlük Trend: -%0,78
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir MGA para birimi, aynı tutarda BST almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir MGA para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan MGA ile güvenli bir şekilde BST satın alın.
BST ile MGA Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Blocksquare Token (BST) ile Malagasy Ariary (MGA) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. BST ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve BST varlığının MGA karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve MGA arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. MGA Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler MGA varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle MGA zayıfladığında, yatırımcılar BST gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Blocksquare Token gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda BST varlığına yönelik talep artabilir ve bu da MGA para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen BST Kriptosunu MGA Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı BST / MGA dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl BST / MGA Dönüşümü Yapılır?
BST Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak BST kriptosundan MGA para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı BST / MGA Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel BST / MGA kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. BST ve MGA hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
BST varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl BST satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
BST / MGA dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
BST ile MGA arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, BST varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak MGA birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
BST ile MGA arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
BST ile MGA arasındaki kur, Blocksquare Token ve Malagasy Ariary varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen BST / MGA kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
BST ile MGA arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
BST ile MGA arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda BST kriptosunu MGA para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
BST kriptosundan MGA para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
BST kriptosunun MGA para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle BST varlığının MGA karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, BST ile MGA arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, MGA para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve BST sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
BST ile MGA arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Blocksquare Token halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da BST ile MGA arasındaki kuru doğrudan etkiler.
BST ile MGA kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
BST ile MGA arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki BST ile MGA arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Blocksquare Token fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
BST ile MGA arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak MGA piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
BST / MGA için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Blocksquare Token ve Malagasy Ariary arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Blocksquare Token ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
BST kriptosunu MGA para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, MGA para birimini eşit değerdeki BST kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
BST / MGA dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, BST fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, BST / MGA, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında BST ile MGA arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak MGA para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, BST / MGA arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.