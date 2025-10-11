Imaginary Ones / United States Dollar Dönüşüm Tablosu
BUBBLE / USD Dönüşüm Tablosu
- 1 BUBBLE0.00 USD
- 2 BUBBLE0.00 USD
- 3 BUBBLE0.00 USD
- 4 BUBBLE0.00 USD
- 5 BUBBLE0.00 USD
- 6 BUBBLE0.00 USD
- 7 BUBBLE0.00 USD
- 8 BUBBLE0.00 USD
- 9 BUBBLE0.00 USD
- 10 BUBBLE0.00 USD
- 50 BUBBLE0.01 USD
- 100 BUBBLE0.02 USD
- 1,000 BUBBLE0.22 USD
- 5,000 BUBBLE1.11 USD
- 10,000 BUBBLE2.22 USD
Yukarıdaki tablo, 1 BUBBLE ile 10.000 BUBBLE arasındaki bir aralıkta, Imaginary Ones ile United States Dollar (BUBBLE ile USD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son USD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen BUBBLE tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel BUBBLE / USD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
USD / BUBBLE Dönüşüm Tablosu
- 1 USD4,509 BUBBLE
- 2 USD9,018 BUBBLE
- 3 USD13,527 BUBBLE
- 4 USD18,036 BUBBLE
- 5 USD22,545 BUBBLE
- 6 USD27,054 BUBBLE
- 7 USD31,563 BUBBLE
- 8 USD36,072 BUBBLE
- 9 USD40,581 BUBBLE
- 10 USD45,090 BUBBLE
- 50 USD225,450 BUBBLE
- 100 USD450,900 BUBBLE
- 1,000 USD4,509,009 BUBBLE
- 5,000 USD22,545,045 BUBBLE
- 10,000 USD45,090,090 BUBBLE
Yukarıdaki tablo, 1 USD ile 10.000 USD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı United States Dollar ile Imaginary Ones (USD ile BUBBLE) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan USD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Imaginary Ones alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Imaginary Ones (BUBBLE), şu anda $ 0.00 USD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -1.76% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi $106.99 olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri $642.72K USD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Imaginary Ones Fiyatı sayfamıza göz atın.
2.90B USD
Dolaşım Arzı
106.99
24 Saatlik İşlem Hacmi
642.72K USD
Piyasa Değeri
-1.76%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
$ 0.000226
24 sa Yüksek
$ 0.000222
24 sa Düşük
Yukarıdaki BUBBLE / USD trend grafiği, Imaginary Ones kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve USD biriminden Imaginary Ones değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Imaginary Ones fiyatını kontrol edin.
BUBBLE / USD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 BUBBLE = 0.00 USD | 1 USD = 4,509 BUBBLE
Bugün, 1 BUBBLE / USD dönüşüm oranı 0.00 USD kurundadır.
5 BUBBLE satın almak için 0.00 USD gereklidir ve 10 BUBBLE değeri 0.00 USD olarak hesaplanır.
1 USD, 4,509 BUBBLE varlığına dönüştürülebilir.
50 USD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 225,450 BUBBLE varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 BUBBLE / USD karşısındaki dönüşüm oranı -6.73% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -1.76% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.0002257742257742258 USD, en düşük seviye ise 0.00022177822177822182 USD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 BUBBLE değeri 0.0003836163836163837 USD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -42.19% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde BUBBLE, -0.0004745254745254746 USD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -68.15% oranında bir değişime yol açtı.
Imaginary Ones (BUBBLE) Hakkında Her Şey
Artık Imaginary Ones (BUBBLE) fiyatını hesapladığınıza göre, Imaginary Ones hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. BUBBLE geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Imaginary Ones nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
BUBBLE / USD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Imaginary Ones (BUBBLE), 0.00022177822177822182 USD ile 0.0002257742257742258 USD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.00019980019980019983 USD ile 0.0002447552447552448 USD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı BUBBLE / USD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|En Düşük
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Ortalama
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilite
|+1.79%
|+18.91%
|+93.23%
|+149.93%
|Değişim
|-0.44%
|-6.72%
|-42.18%
|-66.71%
2026 ve 2030 Yılları için USD Biriminden Imaginary Ones Fiyat Tahmini
Imaginary Ones fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel BUBBLE / USD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için BUBBLE Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Imaginary Ones mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık $0.00 USD seviyesine ulaşabilir.
2030 için BUBBLE Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, BUBBLE aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık $0.00 USD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Imaginary Ones Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut BUBBLE İşlem Çiftleri
BUBBLE/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, BUBBLE Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Imaginary Ones varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan BUBBLE varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden BUBBLE Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Imaginary Ones Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Imaginary Ones Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Imaginary Ones eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Imaginary Ones satın alınır › veya Hemen başlayın ›
BUBBLE ve USD Piyasası ile İlişkisi: Genel Bakış ve Analizler
ABD Doları (USD) ve Diğer İtibari Paralar: Piyasa Görünümü
İlk 3 USD Paritesinin Döviz Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (USD/GBP): 0.748923
- 7 Günlük Değişim: -1.53%
- 30 Günlük Trend: -1.53%
- Güncel Oran (USD/EUR): 0.860704
- 7 Günlük Değişim: -1.00%
- 30 Günlük Trend: -1.00%
- Güncel Oran (USD/RUB): 80.777668
- 7 Günlük Değişim: +3.55%
- 30 Günlük Trend: +3.55%
USD Hakkında Bilmeniz Gerekenler
- USD, kripto satın alımları ve ödemeler için en güçlü itibari para birimidir.
- USD, küresel referans para birimi olmaya devam ediyor.
- EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD ve diğer para birimlerinin piyasa hareketleri, USD'nin gücünü doğrudan yansıtır.
USD Döviz Kurları Neden Dalgalanır?
- ABD Merkez Bankası Politikası: ABD'deki faiz oranı değişiklikleri, küresel sermaye akışlarını güçlü bir şekilde etkiler.
- Enflasyon Verileri: ABD'deki enflasyonun düşmesi, ABD dolarının dünya çapındaki satın alma gücünü artırır.
- Ekonomik Göstergeler: ABD GSYİH, işsizlik rakamları ve ticaret dengesi küresel yatırımcı güvenini şekillendirir.
- Küresel Duyarlılık: Jeopolitik gerilimler, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar veya politika açıklamaları gibi durumlar, ABD dolarını diğer itibari paralar karşısında güçlendirebilir veya zayıflatabilir.
Kripto için Neden Önemli?
BTC ve ETH dâhil çoğu kripto para biriminin fiyatı ABD doları olarak belirlenmiş olduğundan, ABD doları ile diğer itibari para birimleri arasındaki dalgalanmalar uluslararası yatırımcıların dönüşüm oranlarını doğrudan etkiler.
- Daha güçlü bir ABD doları, yabancı alıcıların BUBBLE satın almak için yerel para birimlerinden daha fazla harcama yapmaları gerektiği anlamına gelir.
- Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatı değişmese bile BUBBLE kriptosunu ABD dışındaki yatırımcılar için nispeten daha ucuz kılar.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan USD ile güvenli bir şekilde BUBBLE satın alın.
BUBBLE ile USD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Imaginary Ones (BUBBLE) ile United States Dollar (USD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. BUBBLE ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve BUBBLE varlığının USD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve USD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. USD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler USD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle USD zayıfladığında, yatırımcılar BUBBLE gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Imaginary Ones gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda BUBBLE varlığına yönelik talep artabilir ve bu da USD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen BUBBLE Kriptosunu USD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı BUBBLE / USD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl BUBBLE / USD Dönüşümü Yapılır?
BUBBLE Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak BUBBLE kriptosundan USD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı BUBBLE / USD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel BUBBLE / USD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. BUBBLE ve USD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
BUBBLE varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl BUBBLE satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
BUBBLE / USD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
BUBBLE ile USD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, BUBBLE varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak USD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
BUBBLE ile USD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
BUBBLE ile USD arasındaki kur, Imaginary Ones ve United States Dollar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen BUBBLE / USD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
BUBBLE ile USD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
BUBBLE ile USD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda BUBBLE kriptosunu USD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
BUBBLE kriptosundan USD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
BUBBLE kriptosunun USD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle BUBBLE varlığının USD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, BUBBLE ile USD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, USD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve BUBBLE sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
BUBBLE ile USD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Imaginary Ones halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da BUBBLE ile USD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
BUBBLE ile USD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
BUBBLE ile USD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki BUBBLE ile USD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Imaginary Ones fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
BUBBLE ile USD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak USD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
BUBBLE / USD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Imaginary Ones ve United States Dollar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Imaginary Ones ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
BUBBLE kriptosunu USD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, USD para birimini eşit değerdeki BUBBLE kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
BUBBLE / USD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, BUBBLE fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, BUBBLE / USD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında BUBBLE ile USD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak USD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, BUBBLE / USD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de Imaginary Ones Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Imaginary Ones satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Imaginary Ones satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.