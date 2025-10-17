DEAPcoin / Lao Kip Dönüşüm Tablosu
DEP / LAK Dönüşüm Tablosu
- 1 DEP30.85 LAK
- 2 DEP61.71 LAK
- 3 DEP92.56 LAK
- 4 DEP123.42 LAK
- 5 DEP154.27 LAK
- 6 DEP185.13 LAK
- 7 DEP215.98 LAK
- 8 DEP246.84 LAK
- 9 DEP277.69 LAK
- 10 DEP308.54 LAK
- 50 DEP1,542.72 LAK
- 100 DEP3,085.44 LAK
- 1,000 DEP30,854.45 LAK
- 5,000 DEP154,272.24 LAK
- 10,000 DEP308,544.49 LAK
Yukarıdaki tablo, 1 DEP ile 10.000 DEP arasındaki bir aralıkta, DEAPcoin ile Lao Kip (DEP ile LAK) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son LAK piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen DEP tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel DEP / LAK arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
LAK / DEP Dönüşüm Tablosu
- 1 LAK0.03241 DEP
- 2 LAK0.06482 DEP
- 3 LAK0.09723 DEP
- 4 LAK0.1296 DEP
- 5 LAK0.1620 DEP
- 6 LAK0.1944 DEP
- 7 LAK0.2268 DEP
- 8 LAK0.2592 DEP
- 9 LAK0.2916 DEP
- 10 LAK0.3241 DEP
- 50 LAK1.620 DEP
- 100 LAK3.241 DEP
- 1,000 LAK32.41 DEP
- 5,000 LAK162.05 DEP
- 10,000 LAK324.1 DEP
Yukarıdaki tablo, 1 LAK ile 10.000 LAK arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Lao Kip ile DEAPcoin (LAK ile DEP) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan LAK tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar DEAPcoin alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
DEAPcoin (DEP), şu anda ₭ 30.85 LAK seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 13.12% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₭2.70B olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₭922.33B LAK şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel DEAPcoin Fiyatı sayfamıza göz atın.
650.31T LAK
Dolaşım Arzı
2.70B
24 Saatlik İşlem Hacmi
922.33B LAK
Piyasa Değeri
13.12%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₭ 0.0015936
24 sa Yüksek
₭ 0.0011983
24 sa Düşük
Yukarıdaki DEP / LAK trend grafiği, DEAPcoin kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve LAK biriminden DEAPcoin değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut DEAPcoin fiyatını kontrol edin.
DEP / LAK Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 DEP = 30.85 LAK | 1 LAK = 0.03241 DEP
Bugün, 1 DEP / LAK dönüşüm oranı 30.85 LAK kurundadır.
5 DEP satın almak için 154.27 LAK gereklidir ve 10 DEP değeri 308.54 LAK olarak hesaplanır.
1 LAK, 0.03241 DEP varlığına dönüştürülebilir.
50 LAK, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1.620 DEP varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 DEP / LAK karşısındaki dönüşüm oranı +1.96% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 13.12% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 34.668017677079916 LAK, en düşük seviye ise 26.068452298220926 LAK olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 DEP değeri 36.11034296070843 LAK idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -14.56% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde DEP, -2.136294763986727 LAK oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -6.48% oranında bir değişime yol açtı.
DEAPcoin (DEP) Hakkında Her Şey
Artık DEAPcoin (DEP) fiyatını hesapladığınıza göre, DEAPcoin hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. DEP geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), DEAPcoin nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
DEP / LAK Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, DEAPcoin (DEP), 26.068452298220926 LAK ile 34.668017677079916 LAK arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 24.865426835405586 LAK ile 34.668017677079916 LAK arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı DEP / LAK fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
2026 ve 2030 Yılları için LAK Biriminden DEAPcoin Fiyat Tahmini
DEAPcoin fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel DEP / LAK tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için DEP Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, DEAPcoin mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₭32.40 LAK seviyesine ulaşabilir.
2030 için DEP Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, DEP aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₭39.38 LAK fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını DEAPcoin Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
DEAPcoin Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze DEAPcoin eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl DEAPcoin satın alınır › veya Hemen başlayın ›
DEP ve LAK için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
DEAPcoin (DEP) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
DEAPcoin Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.0014183
- 7 Günlük Değişim: +1.96%
- 30 Günlük Trend: -14.56%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
DEP dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, LAK para birimine dönüştürseniz bile, DEP kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[DEP Fiyatı] [DEP / USD]
Lao Kip (LAK) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (LAK/USD): 0.000045943548705944996
- 7 Günlük Değişim: -0.40%
- 30 Günlük Trend: -0.40%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir LAK para birimi, aynı tutarda DEP almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir LAK para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan LAK ile güvenli bir şekilde DEP satın alın.
DEP ile LAK Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
DEAPcoin (DEP) ile Lao Kip (LAK) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. DEP ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve DEP varlığının LAK karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve LAK arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. LAK Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler LAK varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle LAK zayıfladığında, yatırımcılar DEP gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
DEAPcoin gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda DEP varlığına yönelik talep artabilir ve bu da LAK para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen DEP Kriptosunu LAK Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı DEP / LAK dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl DEP / LAK Dönüşümü Yapılır?
DEP Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak DEP kriptosundan LAK para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı DEP / LAK Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel DEP / LAK kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. DEP ve LAK hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
DEP varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl DEP satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
DEP / LAK dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
DEP ile LAK arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, DEP varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak LAK birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
DEP ile LAK arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
DEP ile LAK arasındaki kur, DEAPcoin ve Lao Kip varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen DEP / LAK kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
DEP ile LAK arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
DEP ile LAK arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda DEP kriptosunu LAK para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
DEP kriptosundan LAK para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
DEP kriptosunun LAK para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle DEP varlığının LAK karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, DEP ile LAK arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, LAK para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve DEP sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
DEP ile LAK arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
DEAPcoin halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da DEP ile LAK arasındaki kuru doğrudan etkiler.
DEP ile LAK kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
DEP ile LAK arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki DEP ile LAK arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya DEAPcoin fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
DEP ile LAK arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak LAK piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
DEP / LAK için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
DEAPcoin ve Lao Kip arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
DEAPcoin ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
DEP kriptosunu LAK para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, LAK para birimini eşit değerdeki DEP kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
DEP / LAK dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, DEP fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, DEP / LAK, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında DEP ile LAK arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak LAK para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, DEP / LAK arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
DEAPcoin Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
DEAPcoin Fiyatı
DEAPcoin (DEP) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
DEAPcoin Fiyat Tahmini
DEP tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek DEAPcoin fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl DEAPcoin Satın Alınır?
DEAPcoin satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.