DramaBits (DRAMAOLD) hakkında token arzı, dağıtım modeli ve gerçek zamanlı piyasa verileri dâhil olmak üzere temel bilgileri keşfedin.

Tüm Zamanların En Düşüğü:

Tüm Zamanların En Yükseği:

DramaBits (DRAMAOLD) için piyasa değeri, arz detayları, FDV ve fiyat geçmişi dâhil olmak üzere önemli token ekonomisi ve fiyat verilerini keşfedin. Tokenin mevcut değerini ve piyasa konumunu tek bakışta anlayın.

Şeffaf token dağıtımı = Projeye daha fazla güven ve merkezi kontrol riskinin azalması.

Mevcut fiyat × maksimum arz olarak hesaplanır ve tüm tokenler dolaşımda olduğunda toplam piyasa değerinin tahmini değerini gösterir.

Piyasada alınıp satılabilen ve herkes tarafından tutulabilen token adedi.

Oluşturulmuş veya oluşturulacak olan maksimum DRAMAOLD token sayısı.

DramaBits (DRAMAOLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değerini, sürdürülebilirliğini ve potansiyelini analiz etmek için büyük önem taşır.

Nasıl DRAMAOLD Satın Alınır? DramaBits (DRAMAOLD) kriptosunu portföyünüze eklemek ister misiniz? MEXC, kredi kartları, banka transferleri ve eşler arası alım satım dâhil olmak üzere DRAMAOLD satın almak için çeşitli yöntemleri desteklemektedir. Yeni başlayan veya profesyonel bir kullanıcı olmanız fark etmeksizin, MEXC kripto alım satımını kolay ve güvenli hâle getirir. MEXC'de DRAMAOLD satın almayı hemen öğrenin!

DramaBits (DRAMAOLD) Fiyat Geçmişi DRAMAOLD fiyat geçmişini analiz etmek, kullanıcıların geçmiş piyasa hareketlerini, önemli destek/direnç seviyelerini ve volatilite modellerini anlamalarına yardımcı olur. İster tüm zamanların en yüksek değerlerini takip edin, ister trendleri belirleyin, geçmiş veriler fiyat tahmini ve teknik analiz için son derece önemlidir. DRAMAOLD Fiyat Geçmişi'ni hemen keşfedin!