EVR (EVR) Nedir?

Ultra esnek, ultra güçlü dApp'ler için küresel bir izne tabi olmayan, merkeziyetsiz DePIN. Evernode dApp'leri neredeyse her dilde yazılabilir, neredeyse her ölçekte dağıtılabilir, diske ve web üzerine okunabilir ve yazılabilir, zincir dışı verileri alabilir, karmaşık hesaplamalar yapabilir ve genellikle normal bir Uygulama gibi, ancak merkeziyetsiz bir şekilde çalışabilir. Bu, ultra esnek, ultra güçlü dApp'ler için yeni bir vizyondur.

EVR, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, EVR yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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EVR Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, EVR, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EVR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen EVR fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

EVR Fiyat Geçmişi

EVR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EVR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen EVR fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

EVR (EVR) Token Ekonomisi

EVR (EVR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EVR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

EVR (EVR) Satın Alma

Nasıl EVR satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım EVR Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

EVR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EVR / VND ₫ 5.958,50545 1 EVR / AUD A$ 0,3487022 1 EVR / GBP ￡ 0,1698225 1 EVR / EUR € 0,1947298 1 EVR / USD $ 0,22643 1 EVR / MYR RM 0,9577989 1 EVR / TRY ₺ 9,2111724 1 EVR / JPY ¥ 33,28521 1 EVR / ARS ARS$ 305,9861805 1 EVR / RUB ₽ 18,0079779 1 EVR / INR ₹ 19,744696 1 EVR / IDR Rp 3.711,9666192 1 EVR / KRW ₩ 313,6146072 1 EVR / PHP ₱ 13,0287822 1 EVR / EGP ￡E. 10,8505256 1 EVR / BRL R$ 1,2544222 1 EVR / CAD C$ 0,3102091 1 EVR / BDT ৳ 27,3346296 1 EVR / NGN ₦ 342,5546255 1 EVR / UAH ₴ 9,3447661 1 EVR / VES Bs 27,85089 1 EVR / CLP $ 219,6371 1 EVR / PKR Rs 63,4434217 1 EVR / KZT ₸ 121,343837 1 EVR / THB ฿ 7,3499178 1 EVR / TWD NT$ 6,7544069 1 EVR / AED د.إ 0,8309981 1 EVR / CHF Fr 0,181144 1 EVR / HKD HK$ 1,7752112 1 EVR / MAD .د.م 2,0469272 1 EVR / MXN $ 4,2659412 1 EVR / PLN zł 0,8332624 1 EVR / RON лв 0,9917634 1 EVR / SEK kr 2,1850495 1 EVR / BGN лв 0,3804024 1 EVR / HUF Ft 77,8624841 1 EVR / CZK Kč 4,8048446 1 EVR / KWD د.ك 0,06860829 1 EVR / ILS ₪ 0,7721263

EVR Kaynağı

EVR hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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