Factor / Paraguayan Guaraní Dönüşüm Tablosu
FACT / PYG Dönüşüm Tablosu
- 1 FACT20,241.13 PYG
- 2 FACT40,482.25 PYG
- 3 FACT60,723.38 PYG
- 4 FACT80,964.51 PYG
- 5 FACT101,205.64 PYG
- 6 FACT121,446.76 PYG
- 7 FACT141,687.89 PYG
- 8 FACT161,929.02 PYG
- 9 FACT182,170.14 PYG
- 10 FACT202,411.27 PYG
- 50 FACT1,012,056.35 PYG
- 100 FACT2,024,112.71 PYG
- 1,000 FACT20,241,127.08 PYG
- 5,000 FACT101,205,635.41 PYG
- 10,000 FACT202,411,270.81 PYG
Yukarıdaki tablo, 1 FACT ile 10.000 FACT arasındaki bir aralıkta, Factor ile Paraguayan Guaraní (FACT ile PYG) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son PYG piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen FACT tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel FACT / PYG arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
PYG / FACT Dönüşüm Tablosu
- 1 PYG0.0{4}4940 FACT
- 2 PYG0.0{4}9880 FACT
- 3 PYG0.0001482 FACT
- 4 PYG0.0001976 FACT
- 5 PYG0.0002470 FACT
- 6 PYG0.0002964 FACT
- 7 PYG0.0003458 FACT
- 8 PYG0.0003952 FACT
- 9 PYG0.0004446 FACT
- 10 PYG0.0004940 FACT
- 50 PYG0.002470 FACT
- 100 PYG0.004940 FACT
- 1,000 PYG0.04940 FACT
- 5,000 PYG0.2470 FACT
- 10,000 PYG0.4940 FACT
Yukarıdaki tablo, 1 PYG ile 10.000 PYG arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Paraguayan Guaraní ile Factor (PYG ile FACT) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan PYG tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Factor alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Factor (FACT), şu anda ₲ 20,241.13 PYG seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -10.34% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₲132.27M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₲21.88B PYG şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Factor Fiyatı sayfamıza göz atın.
7.65B PYG
Dolaşım Arzı
132.27M
24 Saatlik İşlem Hacmi
21.88B PYG
Piyasa Değeri
-10.34%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₲ 3.29
24 sa Yüksek
₲ 2.76
24 sa Düşük
Yukarıdaki FACT / PYG trend grafiği, Factor kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve PYG biriminden Factor değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Factor fiyatını kontrol edin.
FACT / PYG Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 FACT = 20,241.13 PYG | 1 PYG = 0.0{4}4940 FACT
Bugün, 1 FACT / PYG dönüşüm oranı 20,241.13 PYG kurundadır.
5 FACT satın almak için 101,205.64 PYG gereklidir ve 10 FACT değeri 202,411.27 PYG olarak hesaplanır.
1 PYG, 0.0{4}4940 FACT varlığına dönüştürülebilir.
50 PYG, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.002470 FACT varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 FACT / PYG karşısındaki dönüşüm oranı -21.22% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -10.34% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 23,284.37346087426 PYG, en düşük seviye ise 19,533.39536535348 PYG olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 FACT değeri 15,994.736784673501 PYG idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +26.54% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde FACT, 5,944.946415542364 PYG oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +41.58% oranında bir değişime yol açtı.
Factor (FACT) Hakkında Her Şey
Artık Factor (FACT) fiyatını hesapladığınıza göre, Factor hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. FACT geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Factor nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
FACT / PYG Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Factor (FACT), 19,533.39536535348 PYG ile 23,284.37346087426 PYG arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 19,533.39536535348 PYG ile 26,256.84666864544 PYG arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı FACT / PYG fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₲ 23284.37
|₲ 26256.84
|₲ 34608.08
|₲ 34608.08
|En Düşük
|₲ 19533.39
|₲ 19533.39
|₲ 13729.99
|₲ 13517.67
|Ortalama
|₲ 21656.59
|₲ 22859.73
|₲ 22010.45
|₲ 20453.44
|Volatilite
|+16.99%
|+25.96%
|+130.53%
|+147.52%
|Değişim
|-8.33%
|-21.85%
|+26.55%
|+41.58%
2026 ve 2030 Yılları için PYG Biriminden Factor Fiyat Tahmini
Factor fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel FACT / PYG tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için FACT Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Factor mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₲21,253.18 PYG seviyesine ulaşabilir.
2030 için FACT Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, FACT aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₲25,833.38 PYG fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Factor Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut FACT İşlem Çiftleri
FACT/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, FACT Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Factor varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan FACT varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden FACT Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Factor Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Factor Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Factor eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Factor satın alınır › veya Hemen başlayın ›
FACT ve PYG için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Factor (FACT) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Factor Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $2.86
- 7 Günlük Değişim: -21.22%
- 30 Günlük Trend: +26.54%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
FACT dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, PYG para birimine dönüştürseniz bile, FACT kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[FACT Fiyatı] [FACT / USD]
Paraguayan Guaraní (PYG) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (PYG/USD): 0.0001412089300756703
- 7 Günlük Değişim: +1.94%
- 30 Günlük Trend: +1.94%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir PYG para birimi, aynı tutarda FACT almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir PYG para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan PYG ile güvenli bir şekilde FACT satın alın.
FACT ile PYG Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Factor (FACT) ile Paraguayan Guaraní (PYG) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. FACT ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve FACT varlığının PYG karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve PYG arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. PYG Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler PYG varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle PYG zayıfladığında, yatırımcılar FACT gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Factor gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda FACT varlığına yönelik talep artabilir ve bu da PYG para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen FACT Kriptosunu PYG Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı FACT / PYG dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl FACT / PYG Dönüşümü Yapılır?
FACT Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak FACT kriptosundan PYG para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı FACT / PYG Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel FACT / PYG kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. FACT ve PYG hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
FACT varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl FACT satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
FACT / PYG dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
FACT ile PYG arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, FACT varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak PYG birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
FACT ile PYG arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
FACT ile PYG arasındaki kur, Factor ve Paraguayan Guaraní varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen FACT / PYG kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
FACT ile PYG arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
FACT ile PYG arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda FACT kriptosunu PYG para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
FACT kriptosundan PYG para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
FACT kriptosunun PYG para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle FACT varlığının PYG karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, FACT ile PYG arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, PYG para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve FACT sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
FACT ile PYG arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Factor halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da FACT ile PYG arasındaki kuru doğrudan etkiler.
FACT ile PYG kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
FACT ile PYG arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki FACT ile PYG arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Factor fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
FACT ile PYG arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak PYG piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
FACT / PYG için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Factor ve Paraguayan Guaraní arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Factor ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
FACT kriptosunu PYG para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, PYG para birimini eşit değerdeki FACT kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
FACT / PYG dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, FACT fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, FACT / PYG, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında FACT ile PYG arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak PYG para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, FACT / PYG arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de Factor Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Factor satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Factor satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.