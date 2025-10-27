Fragmetric / Israeli New Shekel Dönüşüm Tablosu
FRAG / ILS Dönüşüm Tablosu
- 1 FRAG0.04 ILS
- 2 FRAG0.09 ILS
- 3 FRAG0.13 ILS
- 4 FRAG0.18 ILS
- 5 FRAG0.22 ILS
- 6 FRAG0.26 ILS
- 7 FRAG0.31 ILS
- 8 FRAG0.35 ILS
- 9 FRAG0.39 ILS
- 10 FRAG0.44 ILS
- 50 FRAG2.19 ILS
- 100 FRAG4.38 ILS
- 1,000 FRAG43.81 ILS
- 5,000 FRAG219.03 ILS
- 10,000 FRAG438.05 ILS
Yukarıdaki tablo, 1 FRAG ile 10.000 FRAG arasındaki bir aralıkta, Fragmetric ile Israeli New Shekel (FRAG ile ILS) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son ILS piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen FRAG tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel FRAG / ILS arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
ILS / FRAG Dönüşüm Tablosu
- 1 ILS22.82 FRAG
- 2 ILS45.65 FRAG
- 3 ILS68.48 FRAG
- 4 ILS91.31 FRAG
- 5 ILS114.1 FRAG
- 6 ILS136.9 FRAG
- 7 ILS159.7 FRAG
- 8 ILS182.6 FRAG
- 9 ILS205.4 FRAG
- 10 ILS228.2 FRAG
- 50 ILS1,141 FRAG
- 100 ILS2,282 FRAG
- 1,000 ILS22,828 FRAG
- 5,000 ILS114,140 FRAG
- 10,000 ILS228,281 FRAG
Yukarıdaki tablo, 1 ILS ile 10.000 ILS arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Israeli New Shekel ile Fragmetric (ILS ile FRAG) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan ILS tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Fragmetric alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Fragmetric (FRAG), şu anda ₪ 0.04 ILS seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.74% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₪249.92K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₪-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Fragmetric Fiyatı sayfamıza göz atın.
--
Dolaşım Arzı
249.92K
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
0.74%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₪ 0.0157
24 sa Yüksek
₪ 0.01333
24 sa Düşük
Yukarıdaki FRAG / ILS trend grafiği, Fragmetric kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve ILS biriminden Fragmetric değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Fragmetric fiyatını kontrol edin.
FRAG / ILS Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 FRAG = 0.04 ILS | 1 ILS = 22.82 FRAG
Bugün, 1 FRAG / ILS dönüşüm oranı 0.04 ILS kurundadır.
5 FRAG satın almak için 0.22 ILS gereklidir ve 10 FRAG değeri 0.44 ILS olarak hesaplanır.
1 ILS, 22.82 FRAG varlığına dönüştürülebilir.
50 ILS, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1,141 FRAG varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 FRAG / ILS karşısındaki dönüşüm oranı -27.62% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.74% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.05113352950588517 ILS, en düşük seviye ise 0.04341464638939168 ILS olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 FRAG değeri 0.10767353410602318 ILS idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -59.32% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde FRAG, -0.13744171625148754 ILS oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -75.84% oranında bir değişime yol açtı.
Fragmetric (FRAG) Hakkında Her Şey
Artık Fragmetric (FRAG) fiyatını hesapladığınıza göre, Fragmetric hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. FRAG geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Fragmetric nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
FRAG / ILS Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Fragmetric (FRAG), 0.04341464638939168 ILS ile 0.05113352950588517 ILS arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.038366431692950786 ILS ile 0.06298869176075282 ILS arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı FRAG / ILS fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₪ 0.03
|₪ 0.03
|₪ 0.09
|₪ 0.16
|En Düşük
|₪ 0.03
|₪ 0.03
|₪ 0.03
|₪ 0.03
|Ortalama
|₪ 0.03
|₪ 0.03
|₪ 0.06
|₪ 0.09
|Volatilite
|+16.54%
|+40.36%
|+70.11%
|+81.31%
|Değişim
|-6.14%
|-28.19%
|-59.31%
|-76.21%
2026 ve 2030 Yılları için ILS Biriminden Fragmetric Fiyat Tahmini
Fragmetric fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel FRAG / ILS tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için FRAG Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Fragmetric mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₪0.05 ILS seviyesine ulaşabilir.
2030 için FRAG Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, FRAG aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₪0.06 ILS fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Fragmetric Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
FRAG ve ILS için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Fragmetric (FRAG) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Fragmetric Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.01345
- 7 Günlük Değişim: -27.62%
- 30 Günlük Trend: -59.32%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
FRAG dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, ILS para birimine dönüştürseniz bile, FRAG kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[FRAG Fiyatı] [FRAG / USD]
Israeli New Shekel (ILS) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (ILS/USD): 0.3070484507102798
- 7 Günlük Değişim: +1.75%
- 30 Günlük Trend: +1.75%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir ILS para birimi, aynı tutarda FRAG almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir ILS para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan ILS ile güvenli bir şekilde FRAG satın alın.
FRAG ile ILS Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Fragmetric (FRAG) ile Israeli New Shekel (ILS) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. FRAG ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve FRAG varlığının ILS karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve ILS arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. ILS Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler ILS varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle ILS zayıfladığında, yatırımcılar FRAG gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Fragmetric gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda FRAG varlığına yönelik talep artabilir ve bu da ILS para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
FRAG / ILS dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
FRAG ile ILS arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, FRAG varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak ILS birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
FRAG ile ILS arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
FRAG ile ILS arasındaki kur, Fragmetric ve Israeli New Shekel varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen FRAG / ILS kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
FRAG ile ILS arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
FRAG ile ILS arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda FRAG kriptosunu ILS para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
FRAG kriptosundan ILS para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
FRAG kriptosunun ILS para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle FRAG varlığının ILS karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, FRAG ile ILS arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, ILS para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve FRAG sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
FRAG ile ILS arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Fragmetric halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da FRAG ile ILS arasındaki kuru doğrudan etkiler.
FRAG ile ILS kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
FRAG ile ILS arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki FRAG ile ILS arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Fragmetric fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
FRAG ile ILS arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak ILS piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
FRAG / ILS için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Fragmetric ve Israeli New Shekel arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Fragmetric ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
FRAG kriptosunu ILS para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, ILS para birimini eşit değerdeki FRAG kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
FRAG / ILS dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, FRAG fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, FRAG / ILS, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında FRAG ile ILS arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak ILS para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, FRAG / ILS arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.