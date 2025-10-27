SQUID MEME / United States Dollar Dönüşüm Tablosu
GAME / USD Dönüşüm Tablosu
- 1 GAME43.27 USD
- 2 GAME86.53 USD
- 3 GAME129.80 USD
- 4 GAME173.06 USD
- 5 GAME216.33 USD
- 6 GAME259.59 USD
- 7 GAME302.86 USD
- 8 GAME346.13 USD
- 9 GAME389.39 USD
- 10 GAME432.66 USD
- 50 GAME2,163.29 USD
- 100 GAME4,326.57 USD
- 1,000 GAME43,265.72 USD
- 5,000 GAME216,328.62 USD
- 10,000 GAME432,657.25 USD
Yukarıdaki tablo, 1 GAME ile 10.000 GAME arasındaki bir aralıkta, SQUID MEME ile United States Dollar (GAME ile USD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son USD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen GAME tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel GAME / USD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
USD / GAME Dönüşüm Tablosu
- 1 USD0.02311 GAME
- 2 USD0.04622 GAME
- 3 USD0.06933 GAME
- 4 USD0.09245 GAME
- 5 USD0.1155 GAME
- 6 USD0.1386 GAME
- 7 USD0.1617 GAME
- 8 USD0.1849 GAME
- 9 USD0.2080 GAME
- 10 USD0.2311 GAME
- 50 USD1.155 GAME
- 100 USD2.311 GAME
- 1,000 USD23.11 GAME
- 5,000 USD115.5 GAME
- 10,000 USD231.1 GAME
Yukarıdaki tablo, 1 USD ile 10.000 USD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı United States Dollar ile SQUID MEME (USD ile GAME) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan USD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar SQUID MEME alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
SQUID MEME (GAME), şu anda $ 43.27 USD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -1.71% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi $475.28K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri $-- şeklindedir.
--
Dolaşım Arzı
475.28K
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
-1.71%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
$ 45.1128
24 sa Yüksek
$ 43.2601
24 sa Düşük
Yukarıdaki GAME / USD trend grafiği, SQUID MEME kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve USD biriminden SQUID MEME değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut SQUID MEME fiyatını kontrol edin.
GAME / USD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 GAME = 43.27 USD | 1 USD = 0.02311 GAME
Bugün, 1 GAME / USD dönüşüm oranı 43.27 USD kurundadır.
5 GAME satın almak için 216.33 USD gereklidir ve 10 GAME değeri 432.66 USD olarak hesaplanır.
1 USD, 0.02311 GAME varlığına dönüştürülebilir.
50 USD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1.155 GAME varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 GAME / USD karşısındaki dönüşüm oranı +11.09% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -1.71% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 45.11866542650544 USD, en düşük seviye ise 43.26572454419074 USD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 GAME değeri 35.46070989228599 USD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +22.01% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde GAME, 18.857551481692617 USD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +77.25% oranında bir değişime yol açtı.
SQUID MEME (GAME) Hakkında Her Şey
Artık SQUID MEME (GAME) fiyatını hesapladığınıza göre, SQUID MEME hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. GAME geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), SQUID MEME nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
GAME / USD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, SQUID MEME (GAME), 43.26572454419074 USD ile 45.11866542650544 USD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 37.27954634102433 USD ile 45.11866542650544 USD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı GAME / USD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|$ 45.11
|$ 45.11
|$ 45.11
|$ 45.11
|En Düşük
|$ 43.26
|$ 37.27
|$ 31.25
|$ 20
|Ortalama
|$ 44.28
|$ 42.24
|$ 38.58
|$ 31.5
|Volatilite
|+4.12%
|+20.05%
|+39.09%
|+103.03%
|Değişim
|-3.38%
|+10.67%
|+22.03%
|+77.51%
2026 ve 2030 Yılları için USD Biriminden SQUID MEME Fiyat Tahmini
SQUID MEME fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel GAME / USD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için GAME Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, SQUID MEME mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık $45.43 USD seviyesine ulaşabilir.
2030 için GAME Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, GAME aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık $55.22 USD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını SQUID MEME Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut GAME İşlem Çiftleri
GAME/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, GAME Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, SQUID MEME varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan GAME varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden GAME Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir SQUID MEME Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
SQUID MEME Satın Almayı Öğrenin
GAME ve USD Piyasası ile İlişkisi: Genel Bakış ve Analizler
ABD Doları (USD) ve Diğer İtibari Paralar: Piyasa Görünümü
İlk 3 USD Paritesinin Döviz Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (USD/GBP): 0.74978
- 7 Günlük Değişim: -0.70%
- 30 Günlük Trend: -0.70%
- Güncel Oran (USD/EUR): 0.85869
- 7 Günlük Değişim: -0.72%
- 30 Günlük Trend: -0.72%
- Güncel Oran (USD/RUB): 79.250816
- 7 Günlük Değişim: +4.72%
- 30 Günlük Trend: +4.72%
USD Hakkında Bilmeniz Gerekenler
- USD, kripto satın alımları ve ödemeler için en güçlü itibari para birimidir.
- USD, küresel referans para birimi olmaya devam ediyor.
- EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD ve diğer para birimlerinin piyasa hareketleri, USD'nin gücünü doğrudan yansıtır.
USD Döviz Kurları Neden Dalgalanır?
- ABD Merkez Bankası Politikası: ABD'deki faiz oranı değişiklikleri, küresel sermaye akışlarını güçlü bir şekilde etkiler.
- Enflasyon Verileri: ABD'deki enflasyonun düşmesi, ABD dolarının dünya çapındaki satın alma gücünü artırır.
- Ekonomik Göstergeler: ABD GSYİH, işsizlik rakamları ve ticaret dengesi küresel yatırımcı güvenini şekillendirir.
- Küresel Duyarlılık: Jeopolitik gerilimler, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar veya politika açıklamaları gibi durumlar, ABD dolarını diğer itibari paralar karşısında güçlendirebilir veya zayıflatabilir.
Kripto için Neden Önemli?
BTC ve ETH dâhil çoğu kripto para biriminin fiyatı ABD doları olarak belirlenmiş olduğundan, ABD doları ile diğer itibari para birimleri arasındaki dalgalanmalar uluslararası yatırımcıların dönüşüm oranlarını doğrudan etkiler.
- Daha güçlü bir ABD doları, yabancı alıcıların GAME satın almak için yerel para birimlerinden daha fazla harcama yapmaları gerektiği anlamına gelir.
- Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatı değişmese bile GAME kriptosunu ABD dışındaki yatırımcılar için nispeten daha ucuz kılar.
GAME ile USD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
SQUID MEME (GAME) ile United States Dollar (USD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. GAME ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve GAME varlığının USD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve USD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. USD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler USD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle USD zayıfladığında, yatırımcılar GAME gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
SQUID MEME gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda GAME varlığına yönelik talep artabilir ve bu da USD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Nasıl GAME / USD Dönüşümü Yapılır?
GAME Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak GAME kriptosundan USD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı GAME / USD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel GAME / USD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. GAME ve USD hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sıkça Sorulan Sorular
GAME / USD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
GAME ile USD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, GAME varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak USD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
GAME ile USD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
GAME ile USD arasındaki kur, SQUID MEME ve United States Dollar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen GAME / USD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
GAME ile USD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
GAME ile USD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda GAME kriptosunu USD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
GAME kriptosundan USD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
GAME kriptosunun USD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle GAME varlığının USD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, GAME ile USD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, USD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve GAME sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
GAME ile USD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
SQUID MEME halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da GAME ile USD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
GAME ile USD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
GAME ile USD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki GAME ile USD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya SQUID MEME fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
GAME ile USD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak USD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
GAME / USD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
SQUID MEME ve United States Dollar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
SQUID MEME ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
GAME kriptosunu USD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, USD para birimini eşit değerdeki GAME kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
GAME / USD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, GAME fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, GAME / USD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında GAME ile USD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak USD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, GAME / USD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.