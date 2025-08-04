SQUID MEME (GAME) Nedir?

Squid Meme, Squid Game serisinden esinlenen ve hızla büyüyen bir memedir. Kullanıcılar SquidMeme mini uygulaması içinde oyun oynayarak SMEME ve TON kazanabilirler.

SQUID MEME, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SQUID MEME yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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SQUID MEME Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SQUID MEME, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GAME fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SQUID MEME fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SQUID MEME Fiyat Geçmişi

GAME fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GAME kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SQUID MEME fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SQUID MEME (GAME) Token Ekonomisi

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SQUID MEME (GAME) Satın Alma

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GAME Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GAME / VND ₫ 919.972,4 1 GAME / AUD A$ 53,8384 1 GAME / GBP ￡ 26,22 1 GAME / EUR € 30,0656 1 GAME / USD $ 34,96 1 GAME / MYR RM 147,8808 1 GAME / TRY ₺ 1.421,8232 1 GAME / JPY ¥ 5.139,12 1 GAME / ARS ARS$ 47.694,18 1 GAME / RUB ₽ 2.778,9704 1 GAME / INR ₹ 3.058,3008 1 GAME / IDR Rp 573.114,6624 1 GAME / KRW ₩ 48.353,8752 1 GAME / PHP ₱ 2.009,8504 1 GAME / EGP ￡E. 1.700,4544 1 GAME / BRL R$ 194,3776 1 GAME / CAD C$ 47,8952 1 GAME / BDT ৳ 4.220,3712 1 GAME / NGN ₦ 52.889,236 1 GAME / UAH ₴ 1.442,7992 1 GAME / VES Bs 4.300,08 1 GAME / CLP $ 33.911,2 1 GAME / PKR Rs 9.795,4424 1 GAME / KZT ₸ 18.735,064 1 GAME / THB ฿ 1.135,8504 1 GAME / TWD NT$ 1.043,556 1 GAME / AED د.إ 128,3032 1 GAME / CHF Fr 27,968 1 GAME / HKD HK$ 274,0864 1 GAME / MAD .د.م 316,0384 1 GAME / MXN $ 659,3456 1 GAME / PLN zł 129,0024 1 GAME / RON лв 153,1248 1 GAME / SEK kr 337,7136 1 GAME / BGN лв 58,7328 1 GAME / HUF Ft 12.034,2808 1 GAME / CZK Kč 742,5504 1 GAME / KWD د.ك 10,6628 1 GAME / ILS ₪ 119,2136

SQUID MEME Kaynağı

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