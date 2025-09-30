Goatseus Maximus / Jordanian Dinar Dönüşüm Tablosu
GOAT / JOD Dönüşüm Tablosu
- 1 GOAT0.06 JOD
- 2 GOAT0.12 JOD
- 3 GOAT0.19 JOD
- 4 GOAT0.25 JOD
- 5 GOAT0.31 JOD
- 6 GOAT0.37 JOD
- 7 GOAT0.44 JOD
- 8 GOAT0.50 JOD
- 9 GOAT0.56 JOD
- 10 GOAT0.62 JOD
- 50 GOAT3.12 JOD
- 100 GOAT6.25 JOD
- 1,000 GOAT62.46 JOD
- 5,000 GOAT312.32 JOD
- 10,000 GOAT624.63 JOD
Yukarıdaki tablo, 1 GOAT ile 10.000 GOAT arasındaki bir aralıkta, Goatseus Maximus ile Jordanian Dinar (GOAT ile JOD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son JOD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen GOAT tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel GOAT / JOD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
JOD / GOAT Dönüşüm Tablosu
- 1 JOD16.0094 GOAT
- 2 JOD32.018 GOAT
- 3 JOD48.028 GOAT
- 4 JOD64.037 GOAT
- 5 JOD80.047 GOAT
- 6 JOD96.056 GOAT
- 7 JOD112.06 GOAT
- 8 JOD128.07 GOAT
- 9 JOD144.08 GOAT
- 10 JOD160.09 GOAT
- 50 JOD800.4 GOAT
- 100 JOD1,600 GOAT
- 1,000 JOD16,009 GOAT
- 5,000 JOD80,047 GOAT
- 10,000 JOD160,094 GOAT
Yukarıdaki tablo, 1 JOD ile 10.000 JOD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Jordanian Dinar ile Goatseus Maximus (JOD ile GOAT) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan JOD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Goatseus Maximus alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Goatseus Maximus (GOAT), şu anda JD 0.06 JOD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 2.29% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi JD426.11K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri JD62.16M JOD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Goatseus Maximus Fiyatı sayfamıza göz atın.
708.43M JOD
Dolaşım Arzı
426.11K
24 Saatlik İşlem Hacmi
62.16M JOD
Piyasa Değeri
2.29%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
JD 0.09
24 sa Yüksek
JD 0.08219
24 sa Düşük
Yukarıdaki GOAT / JOD trend grafiği, Goatseus Maximus kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve JOD biriminden Goatseus Maximus değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Goatseus Maximus fiyatını kontrol edin.
GOAT / JOD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 GOAT = 0.06 JOD | 1 JOD = 16.0094 GOAT
Bugün, 1 GOAT / JOD dönüşüm oranı 0.06 JOD kurundadır.
5 GOAT satın almak için 0.31 JOD gereklidir ve 10 GOAT değeri 0.62 JOD olarak hesaplanır.
1 JOD, 16.0094 GOAT varlığına dönüştürülebilir.
50 JOD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 800.4 GOAT varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 GOAT / JOD karşısındaki dönüşüm oranı +13.69% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 2.29% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.0637596970484203 JOD, en düşük seviye ise 0.05822677222677405 JOD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 GOAT değeri 0.057397896165144575 JOD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +8.87% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde GOAT, -0.005880060950020983 JOD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -8.65% oranında bir değişime yol açtı.
Goatseus Maximus (GOAT) Hakkında Her Şey
Artık Goatseus Maximus (GOAT) fiyatını hesapladığınıza göre, Goatseus Maximus hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. GOAT geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Goatseus Maximus nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
GOAT / JOD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Goatseus Maximus (GOAT), 0.05822677222677405 JOD ile 0.0637596970484203 JOD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.05262300329729622 JOD ile 0.0637596970484203 JOD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı GOAT / JOD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|JD 0.06
|JD 0.06
|JD 0.09
|JD 0.11
|En Düşük
|JD 0.05
|JD 0.04
|JD 0.04
|JD 0.04
|Ortalama
|JD 0.05
|JD 0.05
|JD 0.06
|JD 0.07
|Volatilite
|+9.33%
|+19.81%
|+69.14%
|+94.45%
|Değişim
|+4.26%
|+10.03%
|+8.33%
|-9.70%
2026 ve 2030 Yılları için JOD Biriminden Goatseus Maximus Fiyat Tahmini
Goatseus Maximus fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel GOAT / JOD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için GOAT Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Goatseus Maximus mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık JD0.07 JOD seviyesine ulaşabilir.
2030 için GOAT Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, GOAT aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık JD0.08 JOD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Goatseus Maximus Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut GOAT İşlem Çiftleri
Goatseus Maximus Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Goatseus Maximus eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Goatseus Maximus satın alınır › veya Hemen başlayın ›
GOAT ve JOD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Goatseus Maximus (GOAT) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Goatseus Maximus Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.08817
- 7 Günlük Değişim: +13.69%
- 30 Günlük Trend: +8.87%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
GOAT dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, JOD para birimine dönüştürseniz bile, GOAT kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[GOAT Fiyatı] [GOAT / USD]
Jordanian Dinar (JOD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (JOD/USD): 1.4103934715706987
- 7 Günlük Değişim: -0.00%
- 30 Günlük Trend: -0.00%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir JOD para birimi, aynı tutarda GOAT almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir JOD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan JOD ile güvenli bir şekilde GOAT satın alın.
GOAT ile JOD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Goatseus Maximus (GOAT) ile Jordanian Dinar (JOD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. GOAT ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve GOAT varlığının JOD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve JOD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. JOD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler JOD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle JOD zayıfladığında, yatırımcılar GOAT gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Goatseus Maximus gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda GOAT varlığına yönelik talep artabilir ve bu da JOD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen GOAT Kriptosunu JOD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı GOAT / JOD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl GOAT / JOD Dönüşümü Yapılır?
GOAT Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak GOAT kriptosundan JOD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı GOAT / JOD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel GOAT / JOD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. GOAT ve JOD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
GOAT varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl GOAT satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
GOAT / JOD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
GOAT ile JOD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, GOAT varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak JOD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
GOAT ile JOD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
GOAT ile JOD arasındaki kur, Goatseus Maximus ve Jordanian Dinar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen GOAT / JOD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
GOAT ile JOD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
GOAT ile JOD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda GOAT kriptosunu JOD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
GOAT kriptosundan JOD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
GOAT kriptosunun JOD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle GOAT varlığının JOD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, GOAT ile JOD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, JOD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve GOAT sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
GOAT ile JOD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Goatseus Maximus halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da GOAT ile JOD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
GOAT ile JOD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
GOAT ile JOD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki GOAT ile JOD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Goatseus Maximus fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
GOAT ile JOD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak JOD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
GOAT / JOD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Goatseus Maximus ve Jordanian Dinar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Goatseus Maximus ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
GOAT kriptosunu JOD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, JOD para birimini eşit değerdeki GOAT kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
GOAT / JOD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, GOAT fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, GOAT / JOD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında GOAT ile JOD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak JOD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, GOAT / JOD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de Goatseus Maximus Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Goatseus Maximus satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Goatseus Maximus satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.