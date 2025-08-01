Goatseus Maximus (GOAT) Nedir?

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GOAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GOAT / VND ₫ 2.523,0822 1 GOAT / AUD A$ 0,1476552 1 GOAT / GBP ￡ 0,07191 1 GOAT / EUR € 0,0824568 1 GOAT / USD $ 0,09588 1 GOAT / MYR RM 0,4065312 1 GOAT / TRY ₺ 3,8994396 1 GOAT / JPY ¥ 14,09436 1 GOAT / ARS ARS$ 129,9183588 1 GOAT / RUB ₽ 7,6425948 1 GOAT / INR ₹ 8,3674476 1 GOAT / IDR Rp 1.571,8030272 1 GOAT / KRW ₩ 132,7976352 1 GOAT / PHP ₱ 5,522688 1 GOAT / EGP ￡E. 4,6051164 1 GOAT / BRL R$ 0,5311752 1 GOAT / CAD C$ 0,1313556 1 GOAT / BDT ৳ 11,5746336 1 GOAT / NGN ₦ 145,052058 1 GOAT / UAH ₴ 3,9569676 1 GOAT / VES Bs 11,79324 1 GOAT / CLP $ 93,0036 1 GOAT / PKR Rs 26,8646172 1 GOAT / KZT ₸ 51,382092 1 GOAT / THB ฿ 3,1161 1 GOAT / TWD NT$ 2,8562652 1 GOAT / AED د.إ 0,3518796 1 GOAT / CHF Fr 0,076704 1 GOAT / HKD HK$ 0,7516992 1 GOAT / MAD .د.م 0,8667552 1 GOAT / MXN $ 1,8092556 1 GOAT / PLN zł 0,3537972 1 GOAT / RON лв 0,4209132 1 GOAT / SEK kr 0,9271596 1 GOAT / BGN лв 0,1610784 1 GOAT / HUF Ft 33,049836 1 GOAT / CZK Kč 2,0393676 1 GOAT / KWD د.ك 0,02905164 1 GOAT / ILS ₪ 0,3269508

Goatseus Maximus Kaynağı

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