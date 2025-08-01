NEAR (NEAR) Nedir?

NEAR Protocol, yapay zeka için tasarlanmış bir blokzincirdir. Yeni nesil merkeziyetsiz uygulamaları ve zeki ajanları desteklemek için inşa edilmiş yüksek performanslı, yapay zekaya özgü bir platformdur. Web2 ve Web3 arasında işlem yapma, çalışma ve etkileşim kurma için gerekli altyapıyı sağlar. NEAR Protocol üç temel öğeyi birleştirir: Kullanıcıya ait Yapay Zeka (ajanların kullanıcı yararına hareket etmesini sağlar), Niyetler ve Zincir Soyutlama (blokzincir karmaşıklığını ortadan kaldırarak hedef odaklı, zincirler arası işlemleri kolaylaştırır) ve parçalanmış blokzincir mimarisi (ölçeklenebilirlik, hız ve düşük maliyetli işlemler sağlar). Bu entegre yapı, NEAR Protocol’ü internet ölçeğinde güvenli ve kullanıcıya ait AI uygulamaları geliştirmek için temel bir platform haline getirir.

NEAR, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NEAR yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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NEAR Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NEAR, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NEAR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NEAR fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NEAR Fiyat Geçmişi

NEAR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NEAR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NEAR fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NEAR (NEAR) Token Ekonomisi

NEAR (NEAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

NEAR (NEAR) Satın Alma

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NEAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEAR / VND ₫ 64.892,79 1 NEAR / AUD A$ 3,79764 1 NEAR / GBP ￡ 1,8495 1 NEAR / EUR € 2,12076 1 NEAR / USD $ 2,466 1 NEAR / MYR RM 10,43118 1 NEAR / TRY ₺ 100,31688 1 NEAR / JPY ¥ 362,502 1 NEAR / ARS ARS$ 3.336,91722 1 NEAR / RUB ₽ 196,26894 1 NEAR / INR ₹ 214,98588 1 NEAR / IDR Rp 40.426,22304 1 NEAR / KRW ₩ 3.410,77392 1 NEAR / PHP ₱ 141,86898 1 NEAR / EGP ￡E. 118,26936 1 NEAR / BRL R$ 13,63698 1 NEAR / CAD C$ 3,37842 1 NEAR / BDT ৳ 297,69552 1 NEAR / NGN ₦ 3.730,6881 1 NEAR / UAH ₴ 101,77182 1 NEAR / VES Bs 303,318 1 NEAR / CLP $ 2.392,02 1 NEAR / PKR Rs 690,94854 1 NEAR / KZT ₸ 1.321,5294 1 NEAR / THB ฿ 80,04636 1 NEAR / TWD NT$ 73,58544 1 NEAR / AED د.إ 9,05022 1 NEAR / CHF Fr 1,9728 1 NEAR / HKD HK$ 19,33344 1 NEAR / MAD .د.م 22,29264 1 NEAR / MXN $ 46,45944 1 NEAR / PLN zł 9,07488 1 NEAR / RON лв 10,80108 1 NEAR / SEK kr 23,82156 1 NEAR / BGN лв 4,14288 1 NEAR / HUF Ft 848,57526 1 NEAR / CZK Kč 52,37784 1 NEAR / KWD د.ك 0,747198 1 NEAR / ILS ₪ 8,40906

NEAR Kaynağı

NEAR hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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