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NEAR Fiyatı(NEAR)

NEAR (NEAR) Canlı Fiyat Grafiği

$2,465
$2,465$2,465
+%1,521D
USD

NEAR Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

NEAR (NEAR), şu anda 2,466 USD fiyatından işlem görmektedir ve 2,85M USD piyasa değerine sahiptir. NEAR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

NEAR Ana Piyasa Performansı:

$ 6,65M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,52
NEAR 24 saatlik fiyat değişimi
1,16M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki NEAR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NEAR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

NEAR Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için NEAR fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03691+%1,52
30 Gün$ +0,332+%15,55
60 Gün$ +0,012+%0,48
90 Gün$ +0,135+%5,79
Bugünkü NEAR Fiyatı Değişimi

Bugün, NEAR, $ +0,03691 (+%1,52) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

NEAR 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,332 (+%15,55) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

NEAR 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NEAR değişimi $ +0,012 (+%0,48) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

NEAR 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,135 (+%5,79) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

NEAR Fiyat Bilgisi

En güncel NEAR fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 2,375
$ 2,375$ 2,375

$ 2,502
$ 2,502$ 2,502

$ 20,48
$ 20,48$ 20,48

-%1,17

+%1,52

-%15,73

NEAR Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,85M
$ 2,85M$ 2,85M

$ 6,65M
$ 6,65M$ 6,65M

1,16M
1,16M 1,16M

NEAR (NEAR) Nedir?

NEAR Protocol, yapay zeka için tasarlanmış bir blokzincirdir. Yeni nesil merkeziyetsiz uygulamaları ve zeki ajanları desteklemek için inşa edilmiş yüksek performanslı, yapay zekaya özgü bir platformdur. Web2 ve Web3 arasında işlem yapma, çalışma ve etkileşim kurma için gerekli altyapıyı sağlar. NEAR Protocol üç temel öğeyi birleştirir: Kullanıcıya ait Yapay Zeka (ajanların kullanıcı yararına hareket etmesini sağlar), Niyetler ve Zincir Soyutlama (blokzincir karmaşıklığını ortadan kaldırarak hedef odaklı, zincirler arası işlemleri kolaylaştırır) ve parçalanmış blokzincir mimarisi (ölçeklenebilirlik, hız ve düşük maliyetli işlemler sağlar). Bu entegre yapı, NEAR Protocol’ü internet ölçeğinde güvenli ve kullanıcıya ait AI uygulamaları geliştirmek için temel bir platform haline getirir.

NEAR, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NEAR yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- NEAR staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda NEAR hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, NEAR satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

NEAR Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NEAR, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NEAR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NEAR fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NEAR Fiyat Geçmişi

NEAR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NEAR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NEAR fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NEAR (NEAR) Token Ekonomisi

NEAR (NEAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

NEAR (NEAR) Satın Alma

Nasıl NEAR satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım NEAR Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NEAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEAR / VND
64.892,79
1 NEAR / AUD
A$3,79764
1 NEAR / GBP
1,8495
1 NEAR / EUR
2,12076
1 NEAR / USD
$2,466
1 NEAR / MYR
RM10,43118
1 NEAR / TRY
100,31688
1 NEAR / JPY
¥362,502
1 NEAR / ARS
ARS$3.336,91722
1 NEAR / RUB
196,26894
1 NEAR / INR
214,98588
1 NEAR / IDR
Rp40.426,22304
1 NEAR / KRW
3.410,77392
1 NEAR / PHP
141,86898
1 NEAR / EGP
￡E.118,26936
1 NEAR / BRL
R$13,63698
1 NEAR / CAD
C$3,37842
1 NEAR / BDT
297,69552
1 NEAR / NGN
3.730,6881
1 NEAR / UAH
101,77182
1 NEAR / VES
Bs303,318
1 NEAR / CLP
$2.392,02
1 NEAR / PKR
Rs690,94854
1 NEAR / KZT
1.321,5294
1 NEAR / THB
฿80,04636
1 NEAR / TWD
NT$73,58544
1 NEAR / AED
د.إ9,05022
1 NEAR / CHF
Fr1,9728
1 NEAR / HKD
HK$19,33344
1 NEAR / MAD
.د.م22,29264
1 NEAR / MXN
$46,45944
1 NEAR / PLN
9,07488
1 NEAR / RON
лв10,80108
1 NEAR / SEK
kr23,82156
1 NEAR / BGN
лв4,14288
1 NEAR / HUF
Ft848,57526
1 NEAR / CZK
52,37784
1 NEAR / KWD
د.ك0,747198
1 NEAR / ILS
8,40906

NEAR Kaynağı

NEAR hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi NEAR Websitesi
Blok Gezgini

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1 NEAR = 2,466 USD

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