GameSwift / Tanzanian Shilling Dönüşüm Tablosu
- 1 GSWIFT11.90 TZS
- 2 GSWIFT23.80 TZS
- 3 GSWIFT35.69 TZS
- 4 GSWIFT47.59 TZS
- 5 GSWIFT59.49 TZS
- 6 GSWIFT71.39 TZS
- 7 GSWIFT83.29 TZS
- 8 GSWIFT95.19 TZS
- 9 GSWIFT107.08 TZS
- 10 GSWIFT118.98 TZS
- 50 GSWIFT594.91 TZS
- 100 GSWIFT1,189.82 TZS
- 1,000 GSWIFT11,898.23 TZS
- 5,000 GSWIFT59,491.15 TZS
- 10,000 GSWIFT118,982.31 TZS
Yukarıdaki tablo, 1 GSWIFT ile 10.000 GSWIFT arasındaki bir aralıkta, GameSwift ile Tanzanian Shilling (GSWIFT ile TZS) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son TZS piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen GSWIFT tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel GSWIFT / TZS arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
TZS / GSWIFT Dönüşüm Tablosu
- 1 TZS0.08404 GSWIFT
- 2 TZS0.1680 GSWIFT
- 3 TZS0.2521 GSWIFT
- 4 TZS0.3361 GSWIFT
- 5 TZS0.4202 GSWIFT
- 6 TZS0.5042 GSWIFT
- 7 TZS0.5883 GSWIFT
- 8 TZS0.6723 GSWIFT
- 9 TZS0.7564 GSWIFT
- 10 TZS0.8404 GSWIFT
- 50 TZS4.202 GSWIFT
- 100 TZS8.404 GSWIFT
- 1,000 TZS84.046 GSWIFT
- 5,000 TZS420.2 GSWIFT
- 10,000 TZS840.4 GSWIFT
Yukarıdaki tablo, 1 TZS ile 10.000 TZS arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Tanzanian Shilling ile GameSwift (TZS ile GSWIFT) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan TZS tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar GameSwift alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
GameSwift (GSWIFT), şu anda tzs 11.90 TZS seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -0.75% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi tzs79.71M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri tzs4.29B TZS şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel GameSwift Fiyatı sayfamıza göz atın.
887.07B TZS
Dolaşım Arzı
79.71M
24 Saatlik İşlem Hacmi
4.29B TZS
Piyasa Değeri
-0.75%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
tzs 0.004913
24 sa Yüksek
tzs 0.004787
24 sa Düşük
Yukarıdaki GSWIFT / TZS trend grafiği, GameSwift kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve TZS biriminden GameSwift değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut GameSwift fiyatını kontrol edin.
GSWIFT / TZS Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 GSWIFT = 11.90 TZS | 1 TZS = 0.08404 GSWIFT
Bugün, 1 GSWIFT / TZS dönüşüm oranı 11.90 TZS kurundadır.
5 GSWIFT satın almak için 59.49 TZS gereklidir ve 10 GSWIFT değeri 118.98 TZS olarak hesaplanır.
1 TZS, 0.08404 GSWIFT varlığına dönüştürülebilir.
50 TZS, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 4.202 GSWIFT varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 GSWIFT / TZS karşısındaki dönüşüm oranı -6.10% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -0.75% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 12.080183319990404 TZS, en düşük seviye ise 11.770371983064129 TZS olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 GSWIFT değeri 15.920860369822485 TZS idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -25.28% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde GSWIFT, -3.9488651357428437 TZS oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -24.93% oranında bir değişime yol açtı.
GameSwift (GSWIFT) Hakkında Her Şey
Artık GameSwift (GSWIFT) fiyatını hesapladığınıza göre, GameSwift hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. GSWIFT geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), GameSwift nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
GSWIFT / TZS Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, GameSwift (GSWIFT), 11.770371983064129 TZS ile 12.080183319990404 TZS arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 11.563831091779946 TZS ile 13.221075862322085 TZS arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı GSWIFT / TZS fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|tzs 0
|tzs 0
|tzs 0
|tzs 0
|En Düşük
|tzs 0
|tzs 0
|tzs 0
|tzs 0
|Ortalama
|tzs 0
|tzs 0
|tzs 0
|tzs 0
|Volatilite
|+2.61%
|+12.95%
|+32.49%
|+72.33%
|Değişim
|+0.27%
|-7.01%
|-25.25%
|-24.91%
2026 ve 2030 Yılları için TZS Biriminden GameSwift Fiyat Tahmini
GameSwift fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel GSWIFT / TZS tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için GSWIFT Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, GameSwift mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık tzs12.49 TZS seviyesine ulaşabilir.
2030 için GSWIFT Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, GSWIFT aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık tzs15.19 TZS fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını GameSwift Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut GSWIFT İşlem Çiftleri
GSWIFT ve TZS için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
GameSwift (GSWIFT) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
GameSwift Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.004839
- 7 Günlük Değişim: -6.10%
- 30 Günlük Trend: -25.28%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
GSWIFT dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, TZS para birimine dönüştürseniz bile, GSWIFT kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[GSWIFT Fiyatı] [GSWIFT / USD]
Tanzanian Shilling (TZS) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (TZS/USD): 0.0004065040042302953
- 7 Günlük Değişim: +1.81%
- 30 Günlük Trend: +1.81%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir TZS para birimi, aynı tutarda GSWIFT almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir TZS para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan TZS ile güvenli bir şekilde GSWIFT satın alın.
GSWIFT ile TZS Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
GameSwift (GSWIFT) ile Tanzanian Shilling (TZS) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. GSWIFT ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve GSWIFT varlığının TZS karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve TZS arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. TZS Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler TZS varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle TZS zayıfladığında, yatırımcılar GSWIFT gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
GameSwift gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda GSWIFT varlığına yönelik talep artabilir ve bu da TZS para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen GSWIFT Kriptosunu TZS Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı GSWIFT / TZS dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl GSWIFT / TZS Dönüşümü Yapılır?
GSWIFT Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak GSWIFT kriptosundan TZS para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı GSWIFT / TZS Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel GSWIFT / TZS kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. GSWIFT ve TZS hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
GSWIFT varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl GSWIFT satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
GSWIFT / TZS dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
GSWIFT ile TZS arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, GSWIFT varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak TZS birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
GSWIFT ile TZS arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
GSWIFT ile TZS arasındaki kur, GameSwift ve Tanzanian Shilling varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen GSWIFT / TZS kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
GSWIFT ile TZS arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
GSWIFT ile TZS arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda GSWIFT kriptosunu TZS para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
GSWIFT kriptosundan TZS para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
GSWIFT kriptosunun TZS para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle GSWIFT varlığının TZS karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, GSWIFT ile TZS arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, TZS para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve GSWIFT sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
GSWIFT ile TZS arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
GameSwift halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da GSWIFT ile TZS arasındaki kuru doğrudan etkiler.
GSWIFT ile TZS kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
GSWIFT ile TZS arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki GSWIFT ile TZS arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya GameSwift fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
GSWIFT ile TZS arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak TZS piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
GSWIFT / TZS için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
GameSwift ve Tanzanian Shilling arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
GameSwift ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
GSWIFT kriptosunu TZS para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, TZS para birimini eşit değerdeki GSWIFT kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
GSWIFT / TZS dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, GSWIFT fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, GSWIFT / TZS, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında GSWIFT ile TZS arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak TZS para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, GSWIFT / TZS arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.