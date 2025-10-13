Robinhood xStock / Djiboutian Franc Dönüşüm Tablosu
HOODX / DJF Dönüşüm Tablosu
- 1 HOODX25,511.15 DJF
- 2 HOODX51,022.30 DJF
- 3 HOODX76,533.44 DJF
- 4 HOODX102,044.59 DJF
- 5 HOODX127,555.74 DJF
- 6 HOODX153,066.89 DJF
- 7 HOODX178,578.04 DJF
- 8 HOODX204,089.19 DJF
- 9 HOODX229,600.33 DJF
- 10 HOODX255,111.48 DJF
- 50 HOODX1,275,557.41 DJF
- 100 HOODX2,551,114.82 DJF
- 1,000 HOODX25,511,148.18 DJF
- 5,000 HOODX127,555,740.88 DJF
- 10,000 HOODX255,111,481.76 DJF
Yukarıdaki tablo, 1 HOODX ile 10.000 HOODX arasındaki bir aralıkta, Robinhood xStock ile Djiboutian Franc (HOODX ile DJF) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son DJF piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen HOODX tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel HOODX / DJF arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
DJF / HOODX Dönüşüm Tablosu
- 1 DJF0.0{4}3919 HOODX
- 2 DJF0.0{4}7839 HOODX
- 3 DJF0.0001175 HOODX
- 4 DJF0.0001567 HOODX
- 5 DJF0.0001959 HOODX
- 6 DJF0.0002351 HOODX
- 7 DJF0.0002743 HOODX
- 8 DJF0.0003135 HOODX
- 9 DJF0.0003527 HOODX
- 10 DJF0.0003919 HOODX
- 50 DJF0.001959 HOODX
- 100 DJF0.003919 HOODX
- 1,000 DJF0.03919 HOODX
- 5,000 DJF0.1959 HOODX
- 10,000 DJF0.3919 HOODX
Yukarıdaki tablo, 1 DJF ile 10.000 DJF arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Djiboutian Franc ile Robinhood xStock (DJF ile HOODX) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan DJF tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Robinhood xStock alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Robinhood xStock (HOODX), şu anda Fdj 25,511.15 DJF seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 2.42% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Fdj14.85M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Fdj790.68M DJF şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Robinhood xStock Fiyatı sayfamıza göz atın.
5.51M DJF
Dolaşım Arzı
14.85M
24 Saatlik İşlem Hacmi
790.68M DJF
Piyasa Değeri
2.42%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
Fdj 146.2
24 sa Yüksek
Fdj 139.02
24 sa Düşük
Yukarıdaki HOODX / DJF trend grafiği, Robinhood xStock kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve DJF biriminden Robinhood xStock değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Robinhood xStock fiyatını kontrol edin.
HOODX / DJF Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 HOODX = 25,511.15 DJF | 1 DJF = 0.0{4}3919 HOODX
Bugün, 1 HOODX / DJF dönüşüm oranı 25,511.15 DJF kurundadır.
5 HOODX satın almak için 127,555.74 DJF gereklidir ve 10 HOODX değeri 255,111.48 DJF olarak hesaplanır.
1 DJF, 0.0{4}3919 HOODX varlığına dönüştürülebilir.
50 DJF, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.001959 HOODX varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 HOODX / DJF karşısındaki dönüşüm oranı -5.38% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 2.42% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 25,996.58369967725 DJF, en düşük seviye ise 24,719.870491991325 DJF olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 HOODX değeri 20,738.587940447043 DJF idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +23.01% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde HOODX, 7,811.422174602063 DJF oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +44.14% oranında bir değişime yol açtı.
Robinhood xStock (HOODX) Hakkında Her Şey
Artık Robinhood xStock (HOODX) fiyatını hesapladığınıza göre, Robinhood xStock hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. HOODX geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Robinhood xStock nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
HOODX / DJF Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Robinhood xStock (HOODX), 24,719.870491991325 DJF ile 25,996.58369967725 DJF arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 23,480.49847840206 DJF ile 27,315.972557759367 DJF arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı HOODX / DJF fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|Fdj 25996.58
|Fdj 27315.97
|Fdj 27353.31
|Fdj 27353.31
|En Düşük
|Fdj 24719.87
|Fdj 23480.49
|Fdj 20025.54
|Fdj 16700.4
|Ortalama
|Fdj 25143.07
|Fdj 25784.98
|Fdj 23510.72
|Fdj 20594.55
|Volatilite
|+5.15%
|+14.23%
|+35.34%
|+60.21%
|Değişim
|+2.68%
|-5.59%
|+22.74%
|+43.82%
2026 ve 2030 Yılları için DJF Biriminden Robinhood xStock Fiyat Tahmini
Robinhood xStock fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel HOODX / DJF tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için HOODX Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Robinhood xStock mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık Fdj26,786.71 DJF seviyesine ulaşabilir.
2030 için HOODX Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, HOODX aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Fdj32,559.41 DJF fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Robinhood xStock Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut HOODX İşlem Çiftleri
HOODX ve DJF için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Robinhood xStock (HOODX) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Robinhood xStock Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $143.47
- 7 Günlük Değişim: -5.38%
- 30 Günlük Trend: +23.01%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
HOODX dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, DJF para birimine dönüştürseniz bile, HOODX kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[HOODX Fiyatı] [HOODX / USD]
Djiboutian Franc (DJF) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (DJF/USD): 0.005619376563436996
- 7 Günlük Değişim: +0.10%
- 30 Günlük Trend: +0.10%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir DJF para birimi, aynı tutarda HOODX almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir DJF para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
HOODX ile DJF Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Robinhood xStock (HOODX) ile Djiboutian Franc (DJF) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. HOODX ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve HOODX varlığının DJF karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve DJF arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. DJF Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler DJF varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle DJF zayıfladığında, yatırımcılar HOODX gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Robinhood xStock gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda HOODX varlığına yönelik talep artabilir ve bu da DJF para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Nasıl HOODX / DJF Dönüşümü Yapılır?
HOODX Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak HOODX kriptosundan DJF para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı HOODX / DJF Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel HOODX / DJF kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. HOODX ve DJF hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
HOODX / DJF dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
HOODX ile DJF arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, HOODX varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak DJF birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
HOODX ile DJF arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
HOODX ile DJF arasındaki kur, Robinhood xStock ve Djiboutian Franc varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen HOODX / DJF kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
HOODX ile DJF arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
HOODX ile DJF arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda HOODX kriptosunu DJF para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
HOODX kriptosundan DJF para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
HOODX kriptosunun DJF para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle HOODX varlığının DJF karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, HOODX ile DJF arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, DJF para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve HOODX sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
HOODX ile DJF arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Robinhood xStock halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da HOODX ile DJF arasındaki kuru doğrudan etkiler.
HOODX ile DJF kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
HOODX ile DJF arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki HOODX ile DJF arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Robinhood xStock fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
HOODX ile DJF arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak DJF piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
HOODX / DJF için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Robinhood xStock ve Djiboutian Franc arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Robinhood xStock ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
HOODX kriptosunu DJF para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, DJF para birimini eşit değerdeki HOODX kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
HOODX / DJF dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, HOODX fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, HOODX / DJF, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında HOODX ile DJF arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak DJF para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, HOODX / DJF arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.