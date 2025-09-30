Ispolink Token / Armenian Dram Dönüşüm Tablosu
ISP / AMD Dönüşüm Tablosu
- 1 ISP0.11 AMD
- 2 ISP0.23 AMD
- 3 ISP0.34 AMD
- 4 ISP0.46 AMD
- 5 ISP0.57 AMD
- 6 ISP0.69 AMD
- 7 ISP0.80 AMD
- 8 ISP0.92 AMD
- 9 ISP1.03 AMD
- 10 ISP1.15 AMD
- 50 ISP5.73 AMD
- 100 ISP11.47 AMD
- 1,000 ISP114.67 AMD
- 5,000 ISP573.33 AMD
- 10,000 ISP1,146.67 AMD
Yukarıdaki tablo, 1 ISP ile 10.000 ISP arasındaki bir aralıkta, Ispolink Token ile Armenian Dram (ISP ile AMD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son AMD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen ISP tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel ISP / AMD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
AMD / ISP Dönüşüm Tablosu
- 1 AMD8.720 ISP
- 2 AMD17.44 ISP
- 3 AMD26.16 ISP
- 4 AMD34.88 ISP
- 5 AMD43.60 ISP
- 6 AMD52.32 ISP
- 7 AMD61.046 ISP
- 8 AMD69.76 ISP
- 9 AMD78.48 ISP
- 10 AMD87.20 ISP
- 50 AMD436.04 ISP
- 100 AMD872.09 ISP
- 1,000 AMD8,720 ISP
- 5,000 AMD43,604 ISP
- 10,000 AMD87,209 ISP
Yukarıdaki tablo, 1 AMD ile 10.000 AMD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Armenian Dram ile Ispolink Token (AMD ile ISP) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan AMD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Ispolink Token alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Ispolink Token (ISP), şu anda ֏ 0.11 AMD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 2.77% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ֏36.55M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ֏897.52M AMD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Ispolink Token Fiyatı sayfamıza göz atın.
2.99T AMD
Dolaşım Arzı
36.55M
24 Saatlik İşlem Hacmi
897.52M AMD
Piyasa Değeri
2.77%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
֏ 0.0003124
24 sa Yüksek
֏ 0.0002882
24 sa Düşük
Yukarıdaki ISP / AMD trend grafiği, Ispolink Token kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve AMD biriminden Ispolink Token değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Ispolink Token fiyatını kontrol edin.
ISP / AMD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 ISP = 0.11 AMD | 1 AMD = 8.720 ISP
Bugün, 1 ISP / AMD dönüşüm oranı 0.11 AMD kurundadır.
5 ISP satın almak için 0.57 AMD gereklidir ve 10 ISP değeri 1.15 AMD olarak hesaplanır.
1 AMD, 8.720 ISP varlığına dönüştürülebilir.
50 AMD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 436.04 ISP varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 ISP / AMD karşısındaki dönüşüm oranı +9.29% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 2.77% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.11948578171632993 AMD, en düşük seviye ise 0.11022984087914943 AMD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 ISP değeri 0.11302192220606752 AMD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +1.45% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde ISP, -0.0005354676517377141 AMD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -0.47% oranında bir değişime yol açtı.
Ispolink Token (ISP) Hakkında Her Şey
Artık Ispolink Token (ISP) fiyatını hesapladığınıza göre, Ispolink Token hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. ISP geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Ispolink Token nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
ISP / AMD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Ispolink Token (ISP), 0.11022984087914943 AMD ile 0.11948578171632993 AMD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.09714913110098528 AMD ile 0.11948578171632993 AMD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı ISP / AMD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|֏ 0
|֏ 0
|֏ 0
|֏ 0
|En Düşük
|֏ 0
|֏ 0
|֏ 0
|֏ 0
|Ortalama
|֏ 0
|֏ 0
|֏ 0
|֏ 0
|Volatilite
|+8.28%
|+21.22%
|+40.32%
|+104.97%
|Değişim
|+2.74%
|+9.08%
|+1.62%
|-0.53%
2026 ve 2030 Yılları için AMD Biriminden Ispolink Token Fiyat Tahmini
Ispolink Token fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel ISP / AMD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için ISP Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Ispolink Token mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ֏0.12 AMD seviyesine ulaşabilir.
2030 için ISP Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, ISP aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ֏0.15 AMD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Ispolink Token Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut ISP İşlem Çiftleri
ISP/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, ISP Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Ispolink Token varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan ISP varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden ISP Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Ispolink Token Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Ispolink Token Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Ispolink Token eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Ispolink Token satın alınır › veya Hemen başlayın ›
ISP ve AMD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Ispolink Token (ISP) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Ispolink Token Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.0002998
- 7 Günlük Değişim: +9.29%
- 30 Günlük Trend: +1.45%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
ISP dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, AMD para birimine dönüştürseniz bile, ISP kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[ISP Fiyatı] [ISP / USD]
Armenian Dram (AMD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (AMD/USD): 0.0026126036961021783
- 7 Günlük Değişim: -0.13%
- 30 Günlük Trend: -0.13%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir AMD para birimi, aynı tutarda ISP almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir AMD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan AMD ile güvenli bir şekilde ISP satın alın.
ISP ile AMD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Ispolink Token (ISP) ile Armenian Dram (AMD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. ISP ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve ISP varlığının AMD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve AMD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. AMD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler AMD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle AMD zayıfladığında, yatırımcılar ISP gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Ispolink Token gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda ISP varlığına yönelik talep artabilir ve bu da AMD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen ISP Kriptosunu AMD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı ISP / AMD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl ISP / AMD Dönüşümü Yapılır?
ISP Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak ISP kriptosundan AMD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı ISP / AMD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel ISP / AMD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. ISP ve AMD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
ISP varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl ISP satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
ISP / AMD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
ISP ile AMD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, ISP varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak AMD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
ISP ile AMD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
ISP ile AMD arasındaki kur, Ispolink Token ve Armenian Dram varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen ISP / AMD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
ISP ile AMD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
ISP ile AMD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda ISP kriptosunu AMD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
ISP kriptosundan AMD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
ISP kriptosunun AMD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle ISP varlığının AMD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, ISP ile AMD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, AMD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve ISP sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
ISP ile AMD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Ispolink Token halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da ISP ile AMD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
ISP ile AMD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
ISP ile AMD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki ISP ile AMD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Ispolink Token fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
ISP ile AMD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak AMD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
ISP / AMD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Ispolink Token ve Armenian Dram arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Ispolink Token ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
ISP kriptosunu AMD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, AMD para birimini eşit değerdeki ISP kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
ISP / AMD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, ISP fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, ISP / AMD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında ISP ile AMD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak AMD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, ISP / AMD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.