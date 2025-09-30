Chainlink / Romanian Leu Dönüşüm Tablosu
- 1 LINK95,96 RON
- 2 LINK191,92 RON
- 3 LINK287,88 RON
- 4 LINK383,83 RON
- 5 LINK479,79 RON
- 6 LINK575,75 RON
- 7 LINK671,71 RON
- 8 LINK767,67 RON
- 9 LINK863,63 RON
- 10 LINK959,58 RON
- 50 LINK4.797,92 RON
- 100 LINK9.595,85 RON
- 1.000 LINK95.958,48 RON
- 5.000 LINK479.792,40 RON
- 10.000 LINK959.584,80 RON
Yukarıdaki tablo, 1 LINK ile 10.000 LINK arasındaki bir aralıkta, Chainlink ile Romanian Leu (LINK ile RON) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son RON piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen LINK tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel LINK / RON arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
RON / LINK Dönüşüm Tablosu
- 1 RON0,01042 LINK
- 2 RON0,02084 LINK
- 3 RON0,03126 LINK
- 4 RON0,04168 LINK
- 5 RON0,05210 LINK
- 6 RON0,06252 LINK
- 7 RON0,07294 LINK
- 8 RON0,08336 LINK
- 9 RON0,09379 LINK
- 10 RON0,1042 LINK
- 50 RON0,5210 LINK
- 100 RON1,0421 LINK
- 1.000 RON10,42 LINK
- 5.000 RON52,10 LINK
- 10.000 RON104,2 LINK
Yukarıdaki tablo, 1 RON ile 10.000 RON arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Romanian Leu ile Chainlink (RON ile LINK) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan RON tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Chainlink alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Chainlink (LINK), şu anda L 95,96 RON seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -%2,46 değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi L111,02M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri L63,08B RON şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Chainlink Fiyatı sayfamıza göz atın.
2,85B RON
Dolaşım Arzı
111,02M
24 Saatlik İşlem Hacmi
63,08B RON
Piyasa Değeri
-%2,46
Fiyat Değişimi (1 Gün)
L 23,08
24 sa Yüksek
L 22,09
24 sa Düşük
Yukarıdaki LINK / RON trend grafiği, Chainlink kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve RON biriminden Chainlink değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Chainlink fiyatını kontrol edin.
LINK / RON Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 LINK = 95,96 RON | 1 RON = 0,01042 LINK
Bugün, 1 LINK / RON dönüşüm oranı 95,96 RON kurundadır.
5 LINK satın almak için 479,79 RON gereklidir ve 10 LINK değeri 959,58 RON olarak hesaplanır.
1 RON, 0,01042 LINK varlığına dönüştürülebilir.
50 RON, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0,5210 LINK varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 LINK / RON karşısındaki dönüşüm oranı +%5,32 değişti.
Son 24 saat içinde, oran -%2,46 dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 99,94231558331249 RON, en düşük seviye ise 95,65536183862102 RON olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 LINK değeri 101,54451041718708 RON idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -%5,50 oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde LINK, 39,01560933300024 RON oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +%68,46 oranında bir değişime yol açtı.
Chainlink (LINK) Hakkında Her Şey
Artık Chainlink (LINK) fiyatını hesapladığınıza göre, Chainlink hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. LINK geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Chainlink nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
LINK / RON Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Chainlink (LINK), 95,65536183862102 RON ile 99,94231558331249 RON arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 88,4671363677242 RON ile 100,15882839870095 RON arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı LINK / RON fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|L 99.94
|L 100.15
|L 111.02
|L 120.68
|En Düşük
|L 95.65
|L 88.46
|L 85.86
|L 56.72
|Ortalama
|L 97.04
|L 94.05
|L 98.25
|L 90.15
|Volatilite
|+%4,38
|+%12,83
|+%24,77
|+%112,06
|Değişim
|%NaN
|%NaN
|%NaN
|%NaN
2026 ve 2030 Yılları için RON Biriminden Chainlink Fiyat Tahmini
Chainlink fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel LINK / RON tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için LINK Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Chainlink mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık L100,76 RON seviyesine ulaşabilir.
2030 için LINK Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, LINK aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık L122,47 RON fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Chainlink Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Portföyünüze Chainlink eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Chainlink satın alınır › veya Hemen başlayın ›
LINK ve RON için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Chainlink (LINK) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Chainlink Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $22.16
- 7 Günlük Değişim: +%5,32
- 30 Günlük Trend: -%5,50
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
LINK dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, RON para birimine dönüştürseniz bile, LINK kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[LINK Fiyatı] [LINK / USD]
Romanian Leu (RON) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (RON/USD): 0,23076014236977746
- 7 Günlük Değişim: -%0,03
- 30 Günlük Trend: -%0,03
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir RON para birimi, aynı tutarda LINK almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir RON para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan RON ile güvenli bir şekilde LINK satın alın.
LINK ile RON Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Chainlink (LINK) ile Romanian Leu (RON) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. LINK ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve LINK varlığının RON karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve RON arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. RON Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler RON varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle RON zayıfladığında, yatırımcılar LINK gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Chainlink gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda LINK varlığına yönelik talep artabilir ve bu da RON para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen LINK Kriptosunu RON Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı LINK / RON dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl LINK / RON Dönüşümü Yapılır?
LINK Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak LINK kriptosundan RON para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı LINK / RON Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel LINK / RON kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. LINK ve RON hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
LINK varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl LINK satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
LINK / RON dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
LINK ile RON arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, LINK varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak RON birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
LINK ile RON arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
LINK ile RON arasındaki kur, Chainlink ve Romanian Leu varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen LINK / RON kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
LINK ile RON arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
LINK ile RON arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda LINK kriptosunu RON para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
LINK kriptosundan RON para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
LINK kriptosunun RON para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle LINK varlığının RON karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, LINK ile RON arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, RON para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve LINK sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
LINK ile RON arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Chainlink halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da LINK ile RON arasındaki kuru doğrudan etkiler.
LINK ile RON kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
LINK ile RON arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki LINK ile RON arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Chainlink fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
LINK ile RON arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak RON piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
LINK / RON için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Chainlink ve Romanian Leu arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Chainlink ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
LINK kriptosunu RON para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, RON para birimini eşit değerdeki LINK kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
LINK / RON dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, LINK fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, LINK / RON, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında LINK ile RON arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak RON para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, LINK / RON arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de Chainlink Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Chainlink satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Chainlink satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.