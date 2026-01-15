LXYOLD Hakkında Daha Fazla Bilgi
LUXURY (LXYOLD) Token Ekonomisi
LUXURY (LXYOLD) Token Ekonomisi ve Fiyat Analizi
LUXURY (LXYOLD) için piyasa değeri, arz detayları, FDV ve fiyat geçmişi dâhil olmak üzere önemli token ekonomisi ve fiyat verilerini keşfedin. Tokenin mevcut değerini ve piyasa konumunu tek bakışta anlayın.
LUXURY (LXYOLD) Token Ekonomisi: Anahtar Ölçütler ve Kullanım Örnekleri
LUXURY (LXYOLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değerini, sürdürülebilirliğini ve potansiyelini analiz etmek için büyük önem taşır.
Anahtar Ölçütler ve Hesaplanma Yöntemleri:
Toplam Arz:
Oluşturulmuş veya oluşturulacak olan maksimum LXYOLD token sayısı.
Dolaşımdaki Arz:
Piyasada alınıp satılabilen ve herkes tarafından tutulabilen token adedi.
Maksimum Arz:
Toplamda kaç adet LXYOLD token bulunabileceğine ilişkin üst sınır.
FDV (Tamamen Seyreltilmiş Değerleme):
Mevcut fiyat × maksimum arz olarak hesaplanır ve tüm tokenler dolaşımda olduğunda toplam piyasa değerinin tahmini değerini gösterir.
Enflasyon Oranı:
Yeni tokenlerin piyasaya arz edilme hızını yansıtır, nadirlik ve uzun vadeli fiyat hareketi üzerinde etkilidir.
Bu Ölçütler Yatırımcılar için Neden Önemlidir?
Yüksek dolaşımdaki arz = Daha fazla likidite.
Sınırlı maksimum arz + düşük enflasyon = Uzun vadede fiyat artışı potansiyeli.
Şeffaf token dağıtımı = Projeye daha fazla güven ve merkezi kontrol riskinin azalması.
Yüksek FDV ve düşük piyasa değeri = Olası aşırı değerleme sinyalleri.
LXYOLD token ekonomisini anladıysanız, LXYOLD tokenin canlı fiyatını keşfedin!
Nasıl LXYOLD Satın Alınır?
LUXURY (LXYOLD) kriptosunu portföyünüze eklemek ister misiniz? MEXC, kredi kartları, banka transferleri ve eşler arası alım satım dâhil olmak üzere LXYOLD satın almak için çeşitli yöntemleri desteklemektedir. Yeni başlayan veya profesyonel bir kullanıcı olmanız fark etmeksizin, MEXC kripto alım satımını kolay ve güvenli hâle getirir.
LUXURY (LXYOLD) Fiyat Geçmişi
LXYOLD fiyat geçmişini analiz etmek, kullanıcıların geçmiş piyasa hareketlerini, önemli destek/direnç seviyelerini ve volatilite modellerini anlamalarına yardımcı olur. İster tüm zamanların en yüksek değerlerini takip edin, ister trendleri belirleyin, geçmiş veriler fiyat tahmini ve teknik analiz için son derece önemlidir.
LXYOLD Fiyat Tahmini
LXYOLD kriptosunun fiyatının ne olacağını bilmek ister misiniz? LXYOLD fiyat tahmini sayfası, piyasa duyarlılığını, geçmiş trendleri ve teknik indikatörleri bir araya getirerek ileriye dönük bir bakış sunar.
Neden MEXC'yi Seçmelisiniz?
MEXC, dünya çapında milyonlarca kullanıcının güvendiği, dünyanın en iyi kripto borsalarından biridir. Yeni başlayan veya profesyonel olmanız fark etmeksizin, MEXC kriptoya giden en kolay yoldur.
Sorumluluk Reddi
Bu sayfadaki token ekonomisi verileri üçüncü taraf kaynaklardan alınmıştır. MEXC, bu verilerin doğruluğunu garanti etmez. Yatırım yapmadan önce lütfen kapsamlı araştırma yapın.
Lütfen Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası metinlerini okuyun ve anlayın
