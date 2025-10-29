Masa / New Taiwan Dollar Dönüşüm Tablosu
MASA / TWD Dönüşüm Tablosu
- 1 MASA0.16 TWD
- 2 MASA0.33 TWD
- 3 MASA0.49 TWD
- 4 MASA0.66 TWD
- 5 MASA0.82 TWD
- 6 MASA0.99 TWD
- 7 MASA1.15 TWD
- 8 MASA1.32 TWD
- 9 MASA1.48 TWD
- 10 MASA1.65 TWD
- 50 MASA8.24 TWD
- 100 MASA16.49 TWD
- 1,000 MASA164.89 TWD
- 5,000 MASA824.45 TWD
- 10,000 MASA1,648.91 TWD
Yukarıdaki tablo, 1 MASA ile 10.000 MASA arasındaki bir aralıkta, Masa ile New Taiwan Dollar (MASA ile TWD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son TWD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen MASA tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel MASA / TWD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
TWD / MASA Dönüşüm Tablosu
- 1 TWD6.0646 MASA
- 2 TWD12.12 MASA
- 3 TWD18.19 MASA
- 4 TWD24.25 MASA
- 5 TWD30.32 MASA
- 6 TWD36.38 MASA
- 7 TWD42.45 MASA
- 8 TWD48.51 MASA
- 9 TWD54.58 MASA
- 10 TWD60.64 MASA
- 50 TWD303.2 MASA
- 100 TWD606.4 MASA
- 1,000 TWD6,064 MASA
- 5,000 TWD30,323 MASA
- 10,000 TWD60,646 MASA
Yukarıdaki tablo, 1 TWD ile 10.000 TWD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı New Taiwan Dollar ile Masa (TWD ile MASA) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan TWD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Masa alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Masa (MASA), şu anda NT$ 0.16 TWD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -4.09% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi NT$295.16K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri NT$193.98M TWD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Masa Fiyatı sayfamıza göz atın.
35.99B TWD
Dolaşım Arzı
295.16K
24 Saatlik İşlem Hacmi
193.98M TWD
Piyasa Değeri
-4.09%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
NT$ 0.00647
24 sa Yüksek
NT$ 0.00532
24 sa Düşük
Yukarıdaki MASA / TWD trend grafiği, Masa kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve TWD biriminden Masa değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Masa fiyatını kontrol edin.
MASA / TWD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 MASA = 0.16 TWD | 1 TWD = 6.0646 MASA
Bugün, 1 MASA / TWD dönüşüm oranı 0.16 TWD kurundadır.
5 MASA satın almak için 0.82 TWD gereklidir ve 10 MASA değeri 1.65 TWD olarak hesaplanır.
1 TWD, 6.0646 MASA varlığına dönüştürülebilir.
50 TWD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 303.2 MASA varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 MASA / TWD karşısındaki dönüşüm oranı -8.34% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -4.09% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.19792994141347492 TWD, en düşük seviye ise 0.1627491944852684 TWD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 MASA değeri 0.3747514346700259 TWD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -56.00% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde MASA, -0.37444551513151975 TWD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -69.43% oranında bir değişime yol açtı.
Masa (MASA) Hakkında Her Şey
Artık Masa (MASA) fiyatını hesapladığınıza göre, Masa hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. MASA geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Masa nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
MASA / TWD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Masa (MASA), 0.1627491944852684 TWD ile 0.19792994141347492 TWD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.14684137848294893 TWD ile 0.19792994141347492 TWD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı MASA / TWD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0.3
|NT$ 0.61
|En Düşük
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0
|Ortalama
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0.3
|Volatilite
|+20.18%
|+28.40%
|+96.82%
|+93.03%
|Değişim
|-5.43%
|-8.33%
|-56.00%
|-70.20%
2026 ve 2030 Yılları için TWD Biriminden Masa Fiyat Tahmini
Masa fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel MASA / TWD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için MASA Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Masa mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık NT$0.17 TWD seviyesine ulaşabilir.
2030 için MASA Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, MASA aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık NT$0.21 TWD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Masa Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Masa Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Masa eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Masa satın alınır › veya Hemen başlayın ›
MASA ve TWD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Masa (MASA) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Masa Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.00539
- 7 Günlük Değişim: -8.34%
- 30 Günlük Trend: -56.00%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
MASA dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, TWD para birimine dönüştürseniz bile, MASA kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[MASA Fiyatı] [MASA / USD]
New Taiwan Dollar (TWD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (TWD/USD): 0.03268081724266062
- 7 Günlük Değişim: -0.38%
- 30 Günlük Trend: -0.38%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir TWD para birimi, aynı tutarda MASA almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir TWD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan TWD ile güvenli bir şekilde MASA satın alın.
MASA ile TWD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Masa (MASA) ile New Taiwan Dollar (TWD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. MASA ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve MASA varlığının TWD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve TWD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. TWD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler TWD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle TWD zayıfladığında, yatırımcılar MASA gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Masa gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda MASA varlığına yönelik talep artabilir ve bu da TWD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen MASA Kriptosunu TWD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı MASA / TWD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl MASA / TWD Dönüşümü Yapılır?
MASA Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak MASA kriptosundan TWD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı MASA / TWD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel MASA / TWD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. MASA ve TWD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
MASA varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl MASA satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın.
Sıkça Sorulan Sorular
MASA / TWD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
MASA ile TWD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, MASA varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak TWD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
MASA ile TWD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
MASA ile TWD arasındaki kur, Masa ve New Taiwan Dollar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen MASA / TWD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
MASA ile TWD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
MASA ile TWD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda MASA kriptosunu TWD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
MASA kriptosundan TWD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
MASA kriptosunun TWD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle MASA varlığının TWD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, MASA ile TWD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, TWD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve MASA sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
MASA ile TWD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Masa halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da MASA ile TWD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
MASA ile TWD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
MASA ile TWD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki MASA ile TWD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Masa fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
MASA ile TWD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak TWD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
MASA / TWD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Masa ve New Taiwan Dollar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Masa ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
MASA kriptosunu TWD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, TWD para birimini eşit değerdeki MASA kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
MASA / TWD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, MASA fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, MASA / TWD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında MASA ile TWD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak TWD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, MASA / TWD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Masa Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Masa Fiyatı
Masa (MASA) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
Masa Fiyat Tahmini
MASA tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek Masa fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl Masa Satın Alınır?
Masa satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
MASA/USDT (Spot Alım Satım)
MEXC'nin Spot alım satım platformunda gerçek zamanlı emir gerçekleştirme, geniş kapsamlı likidite ve düşük işlem ücretleri ile MASA/USDT alım satımını MEXC'de yapın.
Neden MEXC'de Masa Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Masa satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Masa satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.