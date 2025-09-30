Mythos / Guyanese Dollar Dönüşüm Tablosu
MYTH / GYD Dönüşüm Tablosu
- 1 MYTH10.24 GYD
- 2 MYTH20.49 GYD
- 3 MYTH30.73 GYD
- 4 MYTH40.98 GYD
- 5 MYTH51.22 GYD
- 6 MYTH61.47 GYD
- 7 MYTH71.71 GYD
- 8 MYTH81.96 GYD
- 9 MYTH92.20 GYD
- 10 MYTH102.44 GYD
- 50 MYTH512.22 GYD
- 100 MYTH1,024.44 GYD
- 1,000 MYTH10,244.45 GYD
- 5,000 MYTH51,222.23 GYD
- 10,000 MYTH102,444.45 GYD
Yukarıdaki tablo, 1 MYTH ile 10.000 MYTH arasındaki bir aralıkta, Mythos ile Guyanese Dollar (MYTH ile GYD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son GYD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen MYTH tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel MYTH / GYD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
GYD / MYTH Dönüşüm Tablosu
- 1 GYD0.09761 MYTH
- 2 GYD0.1952 MYTH
- 3 GYD0.2928 MYTH
- 4 GYD0.3904 MYTH
- 5 GYD0.4880 MYTH
- 6 GYD0.5856 MYTH
- 7 GYD0.6832 MYTH
- 8 GYD0.7809 MYTH
- 9 GYD0.8785 MYTH
- 10 GYD0.9761 MYTH
- 50 GYD4.880 MYTH
- 100 GYD9.761 MYTH
- 1,000 GYD97.61 MYTH
- 5,000 GYD488.06 MYTH
- 10,000 GYD976.1 MYTH
Yukarıdaki tablo, 1 GYD ile 10.000 GYD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Guyanese Dollar ile Mythos (GYD ile MYTH) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan GYD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Mythos alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Mythos (MYTH), şu anda GY$ 10.24 GYD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.82% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi GY$3.74M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri GY$8.77B GYD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Mythos Fiyatı sayfamıza göz atın.
178.94B GYD
Dolaşım Arzı
3.74M
24 Saatlik İşlem Hacmi
8.77B GYD
Piyasa Değeri
0.82%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
GY$ 0.0527
24 sa Yüksek
GY$ 0.0476
24 sa Düşük
Yukarıdaki MYTH / GYD trend grafiği, Mythos kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve GYD biriminden Mythos değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Mythos fiyatını kontrol edin.
MYTH / GYD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 MYTH = 10.24 GYD | 1 GYD = 0.09761 MYTH
Bugün, 1 MYTH / GYD dönüşüm oranı 10.24 GYD kurundadır.
5 MYTH satın almak için 51.22 GYD gereklidir ve 10 MYTH değeri 102.44 GYD olarak hesaplanır.
1 GYD, 0.09761 MYTH varlığına dönüştürülebilir.
50 GYD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 4.880 MYTH varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 MYTH / GYD karşısındaki dönüşüm oranı -14.94% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.82% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 11.018005379024922 GYD, en düşük seviye ise 9.951746793957994 GYD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 MYTH değeri 16.453833459758282 GYD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -37.74% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde MYTH, -11.707937404656464 GYD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -53.34% oranında bir değişime yol açtı.
Mythos (MYTH) Hakkında Her Şey
Artık Mythos (MYTH) fiyatını hesapladığınıza göre, Mythos hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. MYTH geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Mythos nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
MYTH / GYD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Mythos (MYTH), 9.951746793957994 GYD ile 11.018005379024922 GYD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 9.951746793957994 GYD ile 13.589570201833396 GYD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı MYTH / GYD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|GY$ 10.45
|GY$ 12.54
|GY$ 22.99
|GY$ 31.36
|En Düşük
|GY$ 8.36
|GY$ 8.36
|GY$ 8.36
|GY$ 8.36
|Ortalama
|GY$ 8.36
|GY$ 10.45
|GY$ 14.63
|GY$ 18.81
|Volatilite
|+9.92%
|+30.69%
|+79.29%
|+106.95%
|Değişim
|-3.50%
|-12.52%
|-36.97%
|-52.76%
2026 ve 2030 Yılları için GYD Biriminden Mythos Fiyat Tahmini
Mythos fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel MYTH / GYD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için MYTH Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Mythos mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık GY$10.76 GYD seviyesine ulaşabilir.
2030 için MYTH Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, MYTH aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık GY$13.07 GYD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Mythos Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut MYTH İşlem Çiftleri
MYTH/USDT
Yukarıdaki tablo, MYTH Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Mythos varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan MYTH varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden MYTH Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Mythos Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Mythos Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Mythos eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
MYTH ve GYD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Mythos (MYTH) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Mythos Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.049
- 7 Günlük Değişim: -14.94%
- 30 Günlük Trend: -37.74%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
MYTH dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, GYD para birimine dönüştürseniz bile, MYTH kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[MYTH Fiyatı] [MYTH / USD]
Guyanese Dollar (GYD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (GYD/USD): 0.0047815019983044405
- 7 Günlük Değişim: -0.22%
- 30 Günlük Trend: -0.22%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir GYD para birimi, aynı tutarda MYTH almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir GYD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan GYD ile güvenli bir şekilde MYTH satın alın.
MYTH ile GYD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Mythos (MYTH) ile Guyanese Dollar (GYD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. MYTH ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve MYTH varlığının GYD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve GYD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. GYD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler GYD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle GYD zayıfladığında, yatırımcılar MYTH gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Mythos gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda MYTH varlığına yönelik talep artabilir ve bu da GYD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen MYTH Kriptosunu GYD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı MYTH / GYD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl MYTH / GYD Dönüşümü Yapılır?
MYTH Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak MYTH kriptosundan GYD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı MYTH / GYD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel MYTH / GYD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. MYTH ve GYD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
MYTH / GYD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
MYTH ile GYD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, MYTH varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak GYD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
MYTH ile GYD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
MYTH ile GYD arasındaki kur, Mythos ve Guyanese Dollar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen MYTH / GYD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
MYTH ile GYD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
MYTH ile GYD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda MYTH kriptosunu GYD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
MYTH kriptosundan GYD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
MYTH kriptosunun GYD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle MYTH varlığının GYD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, MYTH ile GYD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, GYD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve MYTH sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
MYTH ile GYD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Mythos halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da MYTH ile GYD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
MYTH ile GYD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
MYTH ile GYD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki MYTH ile GYD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Mythos fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
MYTH ile GYD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak GYD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
MYTH / GYD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Mythos ve Guyanese Dollar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Mythos ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
MYTH kriptosunu GYD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, GYD para birimini eşit değerdeki MYTH kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
MYTH / GYD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, MYTH fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, MYTH / GYD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında MYTH ile GYD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak GYD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, MYTH / GYD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Daha Fazla Mythos / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan GYD İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de Mythos Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Mythos satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.