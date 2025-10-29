Orbiter Finance / Japanese Yen Dönüşüm Tablosu
OBT / JPY Dönüşüm Tablosu
- 1 OBT0.52 JPY
- 2 OBT1.04 JPY
- 3 OBT1.57 JPY
- 4 OBT2.09 JPY
- 5 OBT2.61 JPY
- 6 OBT3.13 JPY
- 7 OBT3.65 JPY
- 8 OBT4.17 JPY
- 9 OBT4.70 JPY
- 10 OBT5.22 JPY
- 50 OBT26.09 JPY
- 100 OBT52.17 JPY
- 1,000 OBT521.71 JPY
- 5,000 OBT2,608.55 JPY
- 10,000 OBT5,217.09 JPY
Yukarıdaki tablo, 1 OBT ile 10.000 OBT arasındaki bir aralıkta, Orbiter Finance ile Japanese Yen (OBT ile JPY) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son JPY piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen OBT tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel OBT / JPY arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
JPY / OBT Dönüşüm Tablosu
- 1 JPY1.916 OBT
- 2 JPY3.833 OBT
- 3 JPY5.750 OBT
- 4 JPY7.667 OBT
- 5 JPY9.583 OBT
- 6 JPY11.50 OBT
- 7 JPY13.41 OBT
- 8 JPY15.33 OBT
- 9 JPY17.25 OBT
- 10 JPY19.16 OBT
- 50 JPY95.83 OBT
- 100 JPY191.6 OBT
- 1,000 JPY1,916 OBT
- 5,000 JPY9,583 OBT
- 10,000 JPY19,167 OBT
Yukarıdaki tablo, 1 JPY ile 10.000 JPY arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Japanese Yen ile Orbiter Finance (JPY ile OBT) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan JPY tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Orbiter Finance alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Orbiter Finance (OBT), şu anda ¥ 0.52 JPY seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.88% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ¥181.59M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ¥2.56B JPY şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Orbiter Finance Fiyatı sayfamıza göz atın.
749.23B JPY
Dolaşım Arzı
181.59M
24 Saatlik İşlem Hacmi
2.56B JPY
Piyasa Değeri
0.88%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
¥ 0.003535
24 sa Yüksek
¥ 0.003316
24 sa Düşük
Yukarıdaki OBT / JPY trend grafiği, Orbiter Finance kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve JPY biriminden Orbiter Finance değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Orbiter Finance fiyatını kontrol edin.
OBT / JPY Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 OBT = 0.52 JPY | 1 JPY = 1.916 OBT
Bugün, 1 OBT / JPY dönüşüm oranı 0.52 JPY kurundadır.
5 OBT satın almak için 2.61 JPY gereklidir ve 10 OBT değeri 5.22 JPY olarak hesaplanır.
1 JPY, 1.916 OBT varlığına dönüştürülebilir.
50 JPY, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 95.83 OBT varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 OBT / JPY karşısındaki dönüşüm oranı -2.52% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.88% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.5405163985351464 JPY, en düşük seviye ise 0.5070303755424457 JPY olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 OBT değeri 0.6899038161783821 JPY idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -24.37% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde OBT, -0.44342222227777217 JPY oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -45.93% oranında bir değişime yol açtı.
Orbiter Finance (OBT) Hakkında Her Şey
Artık Orbiter Finance (OBT) fiyatını hesapladığınıza göre, Orbiter Finance hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. OBT geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Orbiter Finance nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
OBT / JPY Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Orbiter Finance (OBT), 0.5070303755424457 JPY ile 0.5405163985351464 JPY arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.5070303755424457 JPY ile 0.5700269119488051 JPY arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı OBT / JPY fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|En Düşük
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|Ortalama
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|Volatilite
|+6.27%
|+11.75%
|+72.51%
|+71.12%
|Değişim
|-2.29%
|-2.70%
|-24.42%
|-45.96%
2026 ve 2030 Yılları için JPY Biriminden Orbiter Finance Fiyat Tahmini
Orbiter Finance fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel OBT / JPY tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için OBT Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Orbiter Finance mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ¥0.55 JPY seviyesine ulaşabilir.
2030 için OBT Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, OBT aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ¥0.67 JPY fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Orbiter Finance Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Orbiter Finance Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Orbiter Finance eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Orbiter Finance satın alınır › veya Hemen başlayın ›
OBT ve JPY için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Orbiter Finance (OBT) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Orbiter Finance Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.003412
- 7 Günlük Değişim: -2.52%
- 30 Günlük Trend: -24.37%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
OBT dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, JPY para birimine dönüştürseniz bile, OBT kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[OBT Fiyatı] [OBT / USD]
Japanese Yen (JPY) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (JPY/USD): 0.006539388157187666
- 7 Günlük Değişim: -3.93%
- 30 Günlük Trend: -3.93%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir JPY para birimi, aynı tutarda OBT almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir JPY para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan JPY ile güvenli bir şekilde OBT satın alın.
OBT ile JPY Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Orbiter Finance (OBT) ile Japanese Yen (JPY) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. OBT ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve OBT varlığının JPY karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve JPY arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. JPY Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler JPY varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle JPY zayıfladığında, yatırımcılar OBT gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Orbiter Finance gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda OBT varlığına yönelik talep artabilir ve bu da JPY para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen OBT Kriptosunu JPY Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı OBT / JPY dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl OBT / JPY Dönüşümü Yapılır?
OBT Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak OBT kriptosundan JPY para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı OBT / JPY Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel OBT / JPY kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. OBT ve JPY hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
OBT varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl OBT satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
OBT / JPY dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
OBT ile JPY arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, OBT varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak JPY birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
OBT ile JPY arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
OBT ile JPY arasındaki kur, Orbiter Finance ve Japanese Yen varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen OBT / JPY kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
OBT ile JPY arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
OBT ile JPY arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda OBT kriptosunu JPY para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
OBT kriptosundan JPY para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
OBT kriptosunun JPY para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle OBT varlığının JPY karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, OBT ile JPY arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, JPY para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve OBT sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
OBT ile JPY arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Orbiter Finance halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da OBT ile JPY arasındaki kuru doğrudan etkiler.
OBT ile JPY kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
OBT ile JPY arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki OBT ile JPY arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Orbiter Finance fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
OBT ile JPY arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak JPY piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
OBT / JPY için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Orbiter Finance ve Japanese Yen arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Orbiter Finance ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
OBT kriptosunu JPY para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, JPY para birimini eşit değerdeki OBT kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
OBT / JPY dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, OBT fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, OBT / JPY, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında OBT ile JPY arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak JPY para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, OBT / JPY arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.